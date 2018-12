Slik blir skiføret i Oslomarka i helgen

Det er Skiforeningen som kommer med gode nyheter for alle skientusiaster: På de fleste skogsbilveiene i Marka er det nok snø til å få seg en god langrennstur.

Men i løypene i terrenget trengs det mer snø.

– Snølaget på mange av bilveiene såpass tynt at det ikke blir preparert før det kommer mer snø. Det skjer for å hindre at løypemaskinene skal dra opp masse grus, sier løypesjef Hege B. Sheriff.

Hun sier det trolig hvitt påfyll allerede i morgen. Lørdag er det meldt rundt fem minusgrader fra morgenen av, så vil temperaturen falle noen grader dagen. Det blir overskyet, og fra ettermiddagen og utover søndag kommer trolig snøen, men varslene er noe usikre.

Foto: Magnus Nyløkken

Det tynne snølaget er grunnen til at Skiforeningen også ber skiløperne ta det pent i utforkjøringene og velge ski som er litt slitte om man har flere par å velge i.

Selv om det har vært kuldegrader noen dager, advares turgåere mot vann som ikke er har trygg is. Et tynt snølag har lagt seg som et isolerende teppe over mange vann, og gjør at idet tar lengre tid for at isen blir tykk nok til å være trygg. Nå som de også har fått et isolerende snølag vil tilfrysingen gå saktere og det er vanskelig å vurdere istykkelsen.

Magnus Nyløkken

De aller fleste av Markastuene er åpne for servering i helgen – her kan du sjekke åpningstidene.

På fjellet er det heller ikke flust med snø, rundt 50 cm, men snøkanonene går i de fleste alpinanleggene. På Hafjell er 7 av 32 løyper åpne, og seks av 18 heiser går. I Hemsedal er snødybden 75.cm. Norefjell og Trysil melder også om bra forhold.

Morten Uglum

Hvor – og om – det kommer snø, er ikke værvarslerne enig om. Yr melder om lite nedbør de kommende dagene, mens Storm varsler snø på søndag. Da kan det fort bli skiglede for både store og små, som det blant annet var på Sognsvann sist helg.