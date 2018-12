– Broen er ikke ferdig ennå, men den blir som et romskip. Det kommer til å bli en fantastisk jobb å være kaptein for dette skipet, forteller Kai Albrigtsen.

Til våren tar han kommandoen på Hurtigrutens nyeste skip, MS Roald Amundsen, som nå er under bygging ved Kleven verft i Ulsteinvik. Det blir et skip som skiller seg fra alle andre hurtigruteskip – på nesten alle områder.

– Med dette skipet sprenger vi grenser for hva som tidligere har vært mulig. Det er annerledes alle andre passasjerskip som er blitt bygget, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

MS Roald Amundsen blir ikke det eneste. Ved siden av ligger søsterskipet Fridtjof Nansen, som etter planen skal være ferdig i 2020. Et tredje skip er også bestilt.

Per Eide/Kleven

Kutter drivstoffet med 20 prosent

MS Roald Amundsen er langt fra ferdig – ennå. Men torsdag inviterte rederi og verft til en titt om bord i det som i cruisenæringen beskrives som et ekspedisjonsfartøy. Det betyr at det er designet for opplevelser i arktiske farvann. Neste år skal det gå både gjennom Nordvestpassasjen og i Antarktis.

– Dette skipet gir passasjerene mulighet til å komme nærmere attraksjonene, men også lære mer om det de opplever. Selve hjertet i skipet vil være et vitenskapssenter, kan ekspedisjonsleder Karin Strand fortelle.

Men kaptein Kai Albrigtsen tar også styringen om bord på et skip hvor teknologien – for første gang på et passasjerskip – gjør det mulig å seile helelektrisk. Hybridteknologien har i første omgang kapasitet til å gå på strøm i 15 til 30 minutter om gangen.

– Men det er den totale besparelsen som er viktigst, understreker rederiet.

Hurtigruten

Ifølge Hurtigruten har ulike tiltak for å effektivisere energibruken redusert drivstofforbruket og CO₂-utslippet med 20 prosent. Rolls-Royce står sammen med yachtdesigneren Espen Øino bak designet, og de har gitt det nye hurtigruteskipet en baug som også skiller seg ut fra de tradisjonelle hurtigruteskipene.

– Vi er nå det mest bærekraftige cruiserederiet i bransjen, hevder Daniel Skjeldam

Fakta: Koster halvannen milliard Byggingen av de to hurtigruteskipene Roald Amundsen og Fridtjof Nansen er den største enkeltinvesteringen til Hurtigruten noensinne. Den eksakte byggekostnaden er ikke kjent, men det dreier seg om tilsammen rundt tre milliarder kroner. Kontrakten om å bygge skipene, ble inngått med Kleven Verft sommeren 2016. Verftet vant kontrakten i konkurranse med 11 andre verft. I kontrakten lå det opsjon på ytterligere to skip. I oktober i år ble det inngått kontrakt om bygging av det tredje ekspedisjonsskipet til Hurtigruten.

Arnfinn Mauren

Skulle allerede ha vært i Antarktis

Det har vært mange skjær i sjøen for dette skipet – lenge før det ble sjøsatt. Planen var at skipet skulle settes inn i cruisetrafikk i Antarktis i oktober i år. Nå blir første seilas i mai.

Forsinkelsen har kostet Hurtigruten betydelige beløp. Ti cruise til Antarktis i vinter måtte kanselleres. Daniel Skjeldam ønsker ikke å opplyse hva dette har kostet, men rederiet har trolig tapt flere titalls millioner kroner bare i refusjon av bestilte billetter.

– Det er beklagelig at skipet er forsinket, men vi har tatt godt vare på de passasjerene som ble rammet. Jeg tror ikke det har gått utover rederiets omdømme, men det har påført oss ekstra kostnader, forteller Daniel Skjeldam.

Hurtigruten er for øvrig medeier i Kleven verft. Det ble reddet fra konkurs sommeren 2017 etter at blant andre Hurtigruten og hotellinvestoren Petter Stordalen gikk inn med frisk kapital.

– Forsinkelser får konsekvenser, men vi har kommet over det nå, sier Kleven-sjef Olav Nakken.

Arnfinn Mauren

Kaptein har gått gradene fra byssa

Kaptein Kai Albrigtsen legger ikke skjul på at han gleder seg til å ta over roret. Albrigtsen beskriver jobben som det foreløpige høydepunktet i sin karriere til sjøs og om bord på Hurtigruten. Og den karrieren har vart en stund.

– Jeg begynte som byssegutt i 1980 og har gått gradene. På slutten av 1990-tallet tok jeg navigatørutdannelse, og har vært kaptein siden 2006, kan han fortelle. Men det er første gang Albrigtsen blir kaptein på et helt nytt skip.

– Det er vanskelig å beskrive hvor stort det er. Det føles fantastisk.