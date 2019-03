Ulykken skjedde på Fylkesvei 17.

– Det var to personer i bilen. De er uskadd, men det var et lite sjokk for dem, sier operasjonsleder Ina Selfors i Nordland politidistrikt til NTB.

Hun tilføyer at det var veldig glatt på stedet.

– Vi har nå opprettet en sak på det. Nå er det opp til spesialenheten om de vil etterforske saken videre, sier Selfors.

Politiet meldte om ulykken på Twitter like over midnatt.