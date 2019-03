Oslo velger bort eldreomsorg på anbud – kunne spart 440 millioner

– Målet for oss er best mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig eldreomsorg, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), til NRK.

Innsatsen med å fjerne kommersielle aktører fra velferdssektoren heies fram av nestleder Hadia Tajik (Ap), mens Carl I. Hagen (Frp) i Oslo bystyre finner det helt meningsløst.

– De går i kommunistisk retning. Dette er ideologisk, sier Hagen, som har bedt om et tall på hvor mye Oslo kunne spart om all eldreomsorg hadde vært satt ut på anbud og overlatt til billigste private tilbyder.

Ifølge byrådet kunne Oslo spart nærmere 440 millioner kroner, fordelt på 294 millioner kroner innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie og 144,5 millioner kroner ved sykehjemmene.

Hagen påpeker at Oslo burde gripe sjansen til å spare penger. Byrådet argumenterer imidlertid sterkt imot private velferdsoppgavene.

– Målet til byrådet er at når kommersielle kontrakter går ut, skal enten kommunen eller private ideelle aktører få muligheten til å drifte våre sykehjem, sier Tone Tellevik Dahl.