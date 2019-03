Fører av finsk vogntog tatt med nesten 24 timer kjøretid

Føreren av dette finske vogntoget hadde en registrert kjøretid på nesten 24 timer, med 2 timer og 52 minutter som lengste hvil, melder Statens vegvesen på Twitter i 22-tiden.

– Grovt brudd på kjøre/hviletidsreglene. Blir anmeldt. Vogntoget ble stoppet i kontroll langs E6 på Jessheim, opplyser Vegvesenet videre.

Bare et døgn tidligere tok Vegvesenet to førere til for samme type lovbrudd. To førere fra et tysk firma ble stoppet. Den ene sjåføren prøvde å unngå kontrollen, men ble innhentet og fulgt tilbake til Jessheim kontrollstasjon. Det ble avdekket for lang daglig kjøretid, som han hadde forsøkt å skjule med å kjøre uten å bruke sjåførkort. Den andre føreren hadde brukt samme metode for å skjule daglig kjøretid på 19 timer.