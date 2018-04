Hendelsen skjedde i fornærmedes eget hjem, melder VG.

Mannen er ikke livstruende skadet.

– Vi fikk melding like før halv to om at en mann var knivstukket med gjentatte stikk i kroppen av en kjent gjerningsmann som hadde forlatt adressen. Vi dro ut med ambulanse og påtraff en blodig mann. Etter søk fikk vi pågrepet gjerningsmann og satt ham i arrest, sier operasjonsleder Karianne Knudsen til avisen.