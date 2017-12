Drapsdømt erkjenner at han drepte serieovergriper

Mannen han drepte i Ringerike fengsel, var Christian Alexander Borge (58), en serieovergriper som satt i varetekt i påvente av en omfattende overgrepssak med 39 fornærmede. Den yngste av ofrene var 12 år på gjerningstidspunktet.

Polakken skal ha forklart at han ikke liker sedelighetsforbrytere, særlig pedofile.

Ble drept: Christian Alexander Borge

Privat

Overgrepssaken skulle gått for Oslo tingrett våren 2017. Det ble det ikke noe av.

Polakken drepte Borge 25. februar. Tiltalen beskriver at den 56 år gamle drapsmannen angrep Borge bakfra og stakk ham i nakken med en kniv som rammet Borge i halsvirvelen, ryggmargen og halspulsåren.

Borge døde raskt. Drapet ble begått på et fellesområde i fengselet, der flere andre var til stede og så det som skjedde.

Sonet drapsdom

Polakken satt på 17 års soning etter et drap på Oppsal i november 2014. Da avfyrte han et skudd på kloss hold mot bakhodet til sin arbeidskamerat, Izet Duraku, med en pistol. Duraku ble kjørt til Ullevål sykehus, der han døde av skadene.

Polakken er tidligere dømt i narkotikasaker, blant annet til syv års fengsel i 2001 og to og et halvt års fengsel i 2006.

Taus drapsmann

Da drapssaken på Oppsal gikk for Oslo tingrett, nektet han å forklare seg. Han hadde heller ikke sagt ett ord til politiet. Under rettssaken nektet han sin forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk å stille spørsmål til vitnene.

Riksadvokaten har beordret tiltalen etter drapet på Borge i Ringerike fengsel i februar, og varslet at det kan bli aktuelt å kreve opptil 21 års forvaring.

To drapsforsøk

Under etterforskningen ble polakken i tilegg til drapssiktelsen også siktet for to drapsforsøk som skal ha skjedd under dramaet som oppsto i forbindelse med drapet på Borge. Disse to siktelsene er imidlertid ikke tatt med i tiltalen, til tross for at polakken erkjente drapsforsøkene.

– Siktelsene ble henlagt etter bevisets stilling, sier statsadvokat Mari Gjersøe, aktor i straffesaken. Hun gjør det klart at det ikke er tilstrekkelig med siktedes erkjennelse.

– Vil neppe forklare seg

Advokat Oscar Ihlebæk, som forsvarer den tiltalte polakken, sier at hans klient denne gangen har avgitt en forklaring til politiet og at hans klient vil erkjenne straffskyld for drapet på Borge.

Terje Pedersen / NTB scanpix

– Men det ligger ikke an til at han vil forklare seg for retten, sier Ihlebæk.

Dermed vil Ihlebæks oppgave som forsvarer bli å kjempe mot en forvaringsdom og argumentere for at polakken heller skal ilegges en tidsbestemt fengselsstraff.

Hvis tiltalte nekter å forklare seg i retten, vil statsadvokat Mari Gjersøe vil be om å få lese opp fra tiltaltes politiforklaring.

Straffesaken er berammet til å vare til og med fredag