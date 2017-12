Overgrepene skal ha funnet sted via internett, og skal ha skjedd over en periode på to og et halvt år. Guttene er i alderen 10 til 18 år.

– Fra den siktede mannen ble pågrepet første gang i juni 2016 i det som tilsynelatende så ut som en mindre alvorlig sak, har saken vokst betraktelig med over 400 fornærmede. Det er gutter fra hele landet i tillegg til noen fra Sverige og Danmark, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.