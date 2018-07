En person pågrepet etter knivdrap i Vadsø

Det opplyser Finnmark politidistrikt i en pressemelding 2.15.

Politiet ble varslet om knivstikkingen klokken 21.55, og både politi, ambulanse og brann rykket ut.

– 18-åringen ble konstatert død kort tid etter, skriver politiet, som opplyser at de har iverksatt drapsetterforskning og er i gang med taktisk og teknisk etterforskning.

Politiet satte inn alle tilgjengelige ressurser, inkludert et helikopter, i søket etter gjerningspersonen.

Rådmann Jens Betsi i Vadsø kommune sier den unge mannen var godt likt av lokalsamfunnet, som kommunen jobber med å ivareta.

– Dette har utløst reaksjoner blant ungdom i byen, og vi har opprettet et kriseteam og etablert et samlingssted på Scandic hotell hvor det er voksne personer og helsepersonell til stede for å ta seg av ungdommen, sier rådmann Jens Betsi i Vadsø kommune til

Han opplyser at de pårørende er varslet, og også at de blir tatt hånd om.

På sosiale medier varsler flere utesteder i Vadsø at de holder stengt natt til søndag på grunn av hendelsen.