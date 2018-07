Tilskudd av Omega-3 har liten eller ingen helseeffekt, ifølge forskningsrapport

Forskningsrapporten ble publisert av den internasjonale forsknings- og helseorganisasjonen Cochrane onsdag, melder NRK.

– Vi er helt sikre på denne undersøkelsen, som går mot den populære oppfatningen om at omega-3-tilskuddene har positiv hjerteeffekt, sier doktor Lee Hooper, leder i Cochrane, til BBC.

Grunnlaget for rapporten er 79 ulike intervensjonsstudier der årsaker til gitte sykdommer i befolkningen er testet. Over 100.000 mennesker har deltatt i undersøkelsen som har kartlagt hvorvidt tilskudd av Omega-3 har redusert hjerte- og karsykdommer, slag og dødelighet.

I tillegg til å fastslå at helseeffekten av Omega-3 er begrenset, understreker forskerne at å spise fisk i naturlig form er positivt for helsen.

Førsteamanuensis Mari Myhrstad ved fakultet for helsevitenskap ved Oslo Met sier funnet i rapporten ikke er nytt. Hun mener Cochranes forskning er viktig, men understreker samtidig at folk ikke skal være bekymret for å ta Omega-3-tilskudd.

– Konklusjonen til Cochrane er ikke at tilskudd ikke er bra, påpeker Myhrstad.