Et digert nedbørsområde er i ferd med å sige inn over store deler av Sør-Norge. Det kan komme så mye som 30 centimeter herlig julesnø over Oslo det nærmeste døgnet.

I fjor var det ille. Blir vinteren bedre for snø-elskerne i år?

Men mye av det kan også komme som ikke-så-herlig juleregn.

– Usikkert og spennende

– Ja, det er veldig usikkert og spennende hva som skjer de nærmeste dagene, sier statsmeteorolog Siri Wiberg.

Det som er sikkert, er at det kommer nedbør.

– Ja, det kommer store mengder nedbør, så store at vi sitter og vurderer et OBS-varsel. Det begynner natt til tirsdag, og det begynner som snø. 2. juledag vil mange våkne opp i Oslo til både ti og 15 centimeter nysnø, sier Wiberg. Så er hun mer usikker på hva som skjer.

OBS-varselet kom tidlig om kvelden 1. juledag og lyder slik for Oslo, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark:

«Tirsdag vil det snø frem til kvelden. Det kan komme 20–30 cm snø, om formiddagen overgang til regn sør for Gardermoen.

Glatt veibane og vanskelige kjøreforhold. Ikke kjør uten vinterdekk. Vurder behov for forebyggende tiltak. Beredskapsaktører skal fortløpende vurdere behov for beredskap.»

– Vi ser for oss at det starter som snø og utover formiddagen, når sønnavinden øker på, vil det gå over til regn, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.

Nord for Gardermoen vil det trolig bli våt og tung snø i stedet for regn.

– Sjekk veimeldingene hvis du skal ut og kjøre, og varsom.no for snøskredvarsel, sier Løvdahl.

Kraftig vind fra sør

Meteorologene varsler nå liten storm langs kysten av Sørlandet og Sør-Vestlandet. Også i Oslo-området vil vi merke vinden.

– Det skal også blåse kraftig, opptil stiv kuling på utsatte steder. Vinden dreier, og kommer fra sør og sørvest. Den blåser varm luft opp til oss. Det betyr at det blir mildt når fronten passere midt på dagen på tirsdag. På nordsiden vil det være kjølig og snø, mens det på sørsiden vil bli varmluft og nedbør som regn, sier Wiberg.

– Hvor blir det mildt og hvor mildt blir det?

– Vanskelig å si. Det avhenger også av hvor denne fronten treffer. I øyeblikket sier prognosene at sentret i lavtrykket som kommer fra sørvest, vil passere rett over Oslo. Men små endringer kan gi store utslag, det er ikke sikkert du må så veldig høyt for å slippe mildværet.

– Ifølge yr vil det ikke bli plussgrader på Kikutstua, kommer nedbøren som snø i Marka?

– Stort sett gjør den det. Det kan godt hende at store deler av Marka slipper unna regnet, men det er veldig vanskelig å si noe sikkert om hvor grensen vil gå, sier Wiberg som selv er spent på hva hun våkner til tirsdag morgen.

– Videre da?

Mye snø på torsdag

– Onsdag får vi en pause med minusgrader og opphold, men torsdag er det på`n igjen. Da kommer en ny runde med mye nedbør. Men da ser det ut til at temperaturen har stabilisert seg under null og at den kommer som snø. Men det er veldig usikkert i øyeblikket.

– Nyttårsværet?

– Det vil jeg i hvert fall ikke si noe om ennå! Det er mye vær i vente og alt er svært usikkert, sier Wiberg.