Ekstremværet Birk etterlot seg skader for millioner

«Birk» har gitt seg. Det meldte Meteorologisk institutt lille julaften. Men ekstremværet har satt merkbare spor. Vannfylte kjellere, stengte veier, strømbrudd.

Bergensavisen skriver julaften at forsikringsselskapene Tryg, Gjensidige og Frende melder om skader på tilsammen rundt 11 millioner kroner etter at ekstremværet «Birk» herjet på Vestlandet.

Både Tryg forsikring og Frende Forsikring har fått meldt inn rundt 50 skader.

– Estimert varierer skadene fra noen tusen til flere hundre tusen kroner pr. sak, sier Thorbjørn Brandeggen i Tryg forsikring til Bergensavisen. Frende Forsikring regner med å punge ut med seks millioner kroner.

Åsane Storsenter / NTB scanpix

Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring, påpeker at det er for tidlig å si hva den totale kostnaden vil bli. Foreløpige beregninger tyder på et snitt på 120.000 kroner pr. sak. Selskapet har mottatt flest henvendelser fra Bergen.

Det er hovedsakelig bygningsskader på grunn av vann i kjeller.

Gjensidige har mottatt rundt 30 skader på bygninger, foruten noen skadede biler og båter. Også her er de fleste skadene fra Hordaland.

Forstyrret julefreden

Birk har forstyrret julefreden i Agder, melder Fedrelandsvennen.

Julaften skriver avisen om strømbrudd, forsinket ferge, sperrede veier og fly som ikke kunne lande på grunn av vind med orkan i kastene.

Ekstremværet Birk førte til skred og oversvømmelser flere steder i Hordaland og Rogaland. Lille julaften mottok flere forsikringsselskap skademeldinger for flere millioner kroner, melder NTB.

Uværet har satt ny døgnnedbørsrekord for desember i Bergen. Det ble målt 93,9 millimeter regn ved målestasjonen Florida i løpet av 24 timer. Den forrige døgnrekorden i Bergen i desember ble målt til 89,7 millimeter i 2004, ifølge Meteorologisk institutt.