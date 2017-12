Opprinnelig var det satt av seks dager til straffesaken mot 51-åringen, men allerede den femte dagen var det klart for aktørenes avslutningsprosedyrer, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen som er tiltalt for forsettlig drap på sin storebror, husker lite fra den fatale kvelden. Han erkjenner at det kan ha vært han som påførte avdøde den dødelige skaden, men hevder at det i tilfellet må ha skjedd i selvforsvar.

Aktor i saken, statsadvokat Tormod Haugnes, mener ikke at det forelå en nødvergesituasjon. I sin sluttprosedyre la han ned påstand om 12 års ubetinget fengsel.

– Noe skjedde

Brødrene hadde vært på fest tidligere på kvelden og det ble drukket betydelige mengder alkohol. Så mye at den nå avdøde mannen, ifølge vitner, måtte få hjelp til å få på seg skoene da han skulle gå. Tiltalte har sagt at han gikk fra festen alene, men vitner sier at de to brødrene dro sammen.

På vei tilbake til tiltaltes bolig, hvor fornærmede skulle overnatte, ble de to observert. Først skal de ha gått sammen. Kort tid etter ble bare fornærmede observert.

- Det er to personer som vet hva som skjedde da de to brødrene gikk hjemover. En av dem er død. Den andre er nå tiltalt. Noe skjedde, men vi vet ikke hva, sier Haugnes.

Tiltalte ga allerede i det første politiavhøret uttrykk for at han ikke visste at kona var hjemme da han kom hjem. Dette er en av detaljene Haugnes synes er svært merkelige.

– Det er veldig spesielt at han sier at kona ikke var der. Er det et forsøk på å holde henne utenfor fordi hun hadde en rolle? Skulle hun fjerne spor? Det vet vi jo at hun har gjort. Vi kan ikke utelukke at de to har hatt noen raske avtaler om forklaringer, sier Haugnes, og legger til at dette er spekulasjoner.

– Avtalte forklaringer?

I sin sluttprosedyre påpeker Haugnes at også tiltaltes kone i politiavhør sa at hennes mann hadde dratt alene fra festen. Dette synes statsadvokaten også er pussig. Han peker på at tiltalte må ha sagt dette til kona rett etter at han kom hjem. Etter den kvelden hadde ikke tiltalte kontakt med kona før etter at han slapp ut fra varetekt.

- På dette tidspunktet hadde det ikke skjedd noe. Hvorfor forklarte han seg da uriktig? For det er uriktig. Det er bevist at de to brødrene forlot festen sammen. Kan det være avtalt at hun skulle si det samme som han til politiet – at tiltalte hadde gått fra festen før fornærmede, spør Haugnes.

Den påfølgende morgenen fortalte tiltalte også til en venn at han hadde gått fra festen uten sin bror.

- Det kan høres ut som en bagatell om de to brødrene skiltes på festen eller på vei hjem, men desto mer stusser jeg på hvorfor det da kommer uriktige forklaringer, sier Haugnes.

Hvorfor redd

Da kona til den drapstiltalte 51-åringen vitnet i retten, erkjente hun for første gang at hun hadde funnet en kniv med blod på etter at både mannen og svogeren hadde gått fra huset. Videre forklarte hun at hun hadde tørket og skylt det sannsynlige drapsvåpenet.

Under rettssaken har retten fått høre et lydopptak. Kvaliteten på opptaket er svært dårlig, men det kan høres ut som om tiltaltes kone på et tidspunkt snakker om å ta noe ut av kroppen til fornærmede. Aktor mener det er snakk om kniven.

På dette tidspunktet hadde tiltalte forlatt boligen. Statsadvokat Haugnes tror ikke på tiltalte som har sagt at han flyktet fra broren.

- Jeg mener han var redd for å bli pågrepet, sier Haugnes.

- Ikke nødverge

- Tiltalte har forklart at han var redd for sikkerheten til kona og barna. Hvorfor varsler han ikke politiet? Hvorfor varsler han ikke venner? Hvorfor ringer han ikke til kona? Om hans mobiltelefon ikke fungerer; hvorfor ringer han da ikke på hos en nabo og ber om å få låne en telefon, spør Haugnes, som mener at det ikke foreligger en nødvergesituasjon.

I sluttprosedyren viser statsadvokaten blant annet til hvordan slåsskampen mellom brødrene utviklet seg. Da fornærmede kom til tiltaltes hus etter festen, skal de to brødrene, ifølge tiltaltes kone, ha brukt stygge ord mot hverandre.

Krangelen skal ha startet på kjøkkenet og utviklet seg til å bli fysisk.

Slåsskampen startet på kjøkkenet, men det er få spor etter slåssing der. Den har gått i retning gangen. Altså har fornærmede rygget.

- Dette sier noe om styrkeforholdet mellom dem, mener Haugnes, som minner om at fornærmede denne kvelden var såpass beruset at han trengte hjelp for å ta på seg skoene.

Det meste av blod som ble funnet i boligen stammet fra offeret.