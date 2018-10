PST vil forlenge varetektsfengslingen av spionsiktet russer

Botsjkarjov har sittet varetektsfengslet siden 22. september. Han avviser straffskyld og sier han bare gjorde opptak under seminaret han deltok på i Stortinget.

Russeren og hans forsvarer, advokat Hege Aakre, anket den to uker lange forlengelsen som går ut torsdag til Borgarting lagmannsrett, men retten forkastet anken mandag i forrige uke.

I sin begrunnelse for fortsatt varetekt kom tingretten til at det fortsatt er mer sannsynlig at 51-åringen har begått de handlingene han er siktet for enn at han ikke har gjort det.

Lagmannsretten sa seg enig og fastslo at russerens forsøk på å forklare sin adferd og andre opplysninger han har frembrakt i saken, ikke gir grunnlag for å si at mistanken mot ham er svekket.