Person knivstukket i Oslo sentrum

Kort tid etter midnatt natt til fredag melder politiet i Oslo om en voldshendelse med kniv i Oslo sentrum.

– En person skal være knivstukket. Vi er på stedet, opplyser politiet på Twitter klokken 00.32.

Hendelsen skjedde på kiosken Deli de Luca, som ligger i krysset mellom Waldemar Thranes gate og Ullevålsveien, på St. Hanshaugen.

Christian Krohn Engeseth, operasjonsleder i Oslo-politiet forklarer at en hendelse inne på kiosken er bakgrunn for knivstikkingen.

– Da ble det trukket frem en kniv, og mannen i 30-årene ble stukket i armen, forklarer Engeseth.

Løp fra stedet med kniv

Klokken 01.10 har politiet ikke kontroll på gjerningspersonen, en mann på omtrent 20 år.

Gjerningspersonen løp fra stedet i retning Dalsbergstien etter hendelsen, og skal ha blitt sett med en kniv i hånden.

Operasjonsleder poengterer at det er ingen grunn til å tro at gjerningspersonen er en fare for andre.

Politiet har flere patruljer på stedet som foretar søk i området for å finne gjerningsmannen.

– Vi har fått en god beskrivelse av ham, sier Engeseth.

Ifølge politiets beskrivelse er han mørk i huden, med tannregulering og mørke klær. Han skal være ikledd blå dongerijakke og sort genser, sort joggebukse, og har en vinrød hette over hodet.

I tillegg er både politiet og kriminalvakten på stedet der hendelsen skjedde. Her blir både vitner og ansatte på Deli de Luca avhørt.

Kjørt til legevakten

Personen som ble knivstukket, en mann i 30-årene, fikk behandling av ambulanse på stedet. Etter hvert ble han også kjørt til legevakten for vurdering av skadeomfang.

Mannen ble knivstukket i armen.