Ung gutt ranet med kniv av to andre gutter i Oslo

– Han ble fraranet en del ting, uten at jeg vil gå nærmere inn på hva det er. Det er i så måte et fullbyrdet ran, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Gutten som ble ranet, fikk et lite rift av kniven under ranet, men det er kun snakk om et overfladisk sår.

– Ranerne har oppført seg veldig truende, og det har sikkert vært veldig dramatisk for gutten. Vi ser alvorlig på hendelsen og har satt store ressurser inn i letingen etter ranerne, sier Stokkli.

Ranerne er beskrevet som gutter eller unge menn. Den ene skal være lys i huden med lys grå hettegenser, mens den andre var mørk i huden og mørkkledd.

Politiet holdt igjen T-banen ved Bøler stasjon en stund. Sporveien melder på Twitter at en avgang fra Mortensrud ble innstilt som følge av dette.

– Vi hadde indikasjoner på at ranerne hadde løpt i retning T-banen, men de er foreløpig ikke pågrepet, sier Stokkli.