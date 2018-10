17-åring kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt på E6 i Trøndelag

Gutten ble brakt til St. Olavs hospital med luftambulanse etter ulykken. Søndag formiddag var tilstanden hans kritisk og ustabil, opplyser sykehuset til VG.

– Gutten har meget alvorlige skader og behandles på intensiv, sier kommunikasjonsrådgiver Christina Yvonne O. Kalland ved St. Olavs hospital til avisen.

Ifølge politiet dreier det seg om hodeskader.

Gutten ble påkjørt da han krysset veien i en fotgjengerovergang på Lundamo i Melhus kommune.

En kvinne er siktet i saken. Hun kom kjørende sørover på E6 da ulykken fant sted. Hun har forklart for politiet at hun kjørte innenfor lovlig hastighet, og at hun ikke fikk øye på gutten før det smalt, ifølge Adresseavisen.