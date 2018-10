Solberg: Norge vurderer reaksjon mot Iran etter pågripelse

En norsk statsborger er pågrepet i Sverige, mistenkt for å ha planlagt et attentat mot eksiliranere i Danmark. Mannen nekter straffskyld, opplyste den danske etterretningstjenesten PET tirsdag.

– Vi ser veldig alvorlig på den situasjonen som har oppstått i Danmark, og ikke minst at en norskiraner er innblandet, sa Solberg på en pressekonferanse på Stortinget onsdag.

Hun viste til at hun på grunn av den pågående politietterforskningen også i Norge ikke kan gå inn i detaljene i saken.

– Utenriksdepartementet jobber nå med hvilken respons vi skal ha, også med bakgrunn i bedre informasjon fra våre polititjenester om forholdene rundt dette, sier statsministeren.

– Helt uakseptabelt

Solberg møtte pressen sammen med de andre nordiske statsministerne som denne uken er i Oslo i forbindelse med Nordisk råd.

– Denne typen etterretningsaktivitet og forsøk på attentat som her er planlagt på et annet lands jord, er helt uakseptabelt. Jeg mener vi må si tydelig og klart fra om det, sier Solberg.

Den norske statsborgeren ble pågrepet av det svenske sikkerhetspolitiet Säpo i Göteborg 21. oktober og har iransk bakgrunn. Han er varetektsfengslet i Danmark frem til 8. november.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser at de har bistått PET i arbeidet med å avdekke attentatplanene i Danmark.

Iran avviser anklagen om attentatplaner i Danmark og hevder PET sprer desinformasjon.

Reagerer kraftig

Danmarks statsminister vil drøfte et felles europeisk svar overfor Iran i saken.

– Det er behov for å vise Iran at vi godt vet hva som har skjedd, og at vi ikke finner oss i det, sa Lars Løkke Rasmussen i Oslo.

– Jeg har kjennskap til at iranerne også i andre land har hatt lignende aktiviteter. Vi bruker de kommende dagene på å henvende oss til våre europeiske allierte for å kunne gi et samlet motsvar.

Han understreket at Danmark valgte å gå offentlig ut med saken fordi den blir vurdert som svært alvorlig. Regjeringssjefen viste også til at Danmark har kalt hjem sin Iran-ambassadør for konsultasjoner, og at den iranske ambassadøren i Danmark har vært kalt inn for samtaler i dansk UD.

– Vi utelukker ikke nye skritt, sa Løkke Rasmussen.

Også Sveriges statsminister Stefan Löfven fikk spørsmål om saken, men han viste til at svenske myndigheter trenger mer tid til å fordøye opplysningene før han kan uttale seg.

Iran-avtalen

Solberg advarer imidlertid mot å blant atomavtalen mellom Iran og verdens stormakter inn i saken.

– Iran-avtalen skal opprettholdes på Iran-avtalens premisser. Vi må ikke bli slik at andre politiske forhold skal trekkes inn i spørsmålet om Iran-avtalen, fordi da gjør vi den feilen som også andre land gjør, sier Solberg.

Også Løkke Rasmussen ønsker at Iran-avtalen skal opprettholdes.

– Den er godt nok utfordret ved at amerikanerne har forlatt den. Men Europa holder vakt over avtalen, sier han.

– Det ønsker jeg også at vi gjør. Men så er det avgjørende at iranerne også forstår at avtalen ikke kan være et skalkeskjul for den slags aktiviteter, som vi har vært vitne til.