Mann skadet i voldsepisode i Larvik

Politiet fikk melding om hendelsen tirsdag kveld. Ved 23-tiden var både politi og ambulanse på plass.

Politiet mistenker at mannen har fått hodeskader. Han er derfor kjørt til akuttmottaket for behandling. Det utelukkes ikke at det kan ha vært brukt slagvåpen mot mannen, ifølge politiet.

– Ifølge vitner lå mannen nede lenge. Vi håper det ikke er alvorlig. Samtidig snakker vi med vitner og forsøker å finne ut hva som har skjedd, sier oppdragsleder Roger Aaser i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ingen er foreløpig pågrepet, til tross for at tre menn ble sett løpende fra stedet.