– Det var bare et innfall jeg fikk! Jeg var litt demotivert etter å ha fått mye kjeft i høst. Som politiker får du kjeft, uansett hva du gjør. Men det var veldig lett, egentlig, å finne gode ting å si om disse politikerne. Og det føltes godt også!

Slik forklarer Camilla Hille (V), varaordfører i Ski, sitt lille høstprosjekt: Hun har brukt sosiale medier til å fremsnakke 20 politiker-kolleger på lokal- og riksnivå.

Fakta: Se hvilke politikere som får skryt- og hvorfor 1) Tore Bernt Kristiansen (R): Frivilligheten selv. Husker alltid de mindre privilegerte. Redelig. Hyggelig.

Frivilligheten selv. Husker alltid de mindre privilegerte. Redelig. Hyggelig. 2) Tone Wilhelmsen Trøen (H): Et stort hjerte for andre, åpen om livets utfordringer, tillitvekkende, hyggelig, snill, redelig.

Et stort hjerte for andre, åpen om livets utfordringer, tillitvekkende, hyggelig, snill, redelig. 3) Anders E. Graven (Sp): Uredd, redelig, kunnskapsrik, morsom.

Uredd, redelig, kunnskapsrik, morsom. 4) Tuva Moflag (Ap) : Veldig kunnskapsrik, kreativ, løsningsfokusert, morsom, redelig.

: Veldig kunnskapsrik, kreativ, løsningsfokusert, morsom, redelig. 5) Ola Øygard (PP) : Sykkelambassadøren vår, tillitsfull, grundig og flink, viktig for Østmarka Nasjonalpark

: Sykkelambassadøren vår, tillitsfull, grundig og flink, viktig for Østmarka Nasjonalpark 6) Kari Kjønås Kjos (Frp) : Stort hjerte for andre, det hun har gjort for Angelica Kjos

: Stort hjerte for andre, det hun har gjort for Angelica Kjos 7) Gunnar Helge Wiik (H) : En som står opp mot mobben, redelig, flink, til å stole på.

: En som står opp mot mobben, redelig, flink, til å stole på. 8) Knut Arild Hareide (KrF) : Morsom, snill, kunnskapsrik, omsorgsfull.

: Morsom, snill, kunnskapsrik, omsorgsfull. 9) Hanne Opdan (Ap) : Redelig, hardtarbeidende, tillitsfull, hyggelig å være sammen med.

: Redelig, hardtarbeidende, tillitsfull, hyggelig å være sammen med. 10) Lan Marie Berg (MDG) : Kjenner henne ikke, men fortjener fremsnakk for alt hun får gjennomgå på nettet.

: Kjenner henne ikke, men fortjener fremsnakk for alt hun får gjennomgå på nettet. 11) Bård Hogstad (SV) : Grundig, regeljunkie på en god måte, til å stole på, omsorgsfull, flink, uredd.

: Grundig, regeljunkie på en god måte, til å stole på, omsorgsfull, flink, uredd. 12 Kåre Willoch (H) : Ble varmere med årene, noe alle har satt pris på. Trygg og rolig, velreflektert, kunnskapsrik.

: Ble varmere med årene, noe alle har satt pris på. Trygg og rolig, velreflektert, kunnskapsrik. 13) Morten Ellingsen (Ap) : Ekstremt morsom, retorisk, flink, redelig, uredd.

: Ekstremt morsom, retorisk, flink, redelig, uredd. 14) Dag Mork Ulnes (H) : Diplomaten som alltid smiler og er hyggelig. Kunnskapsrik, brobygger, redelig.

: Diplomaten som alltid smiler og er hyggelig. Kunnskapsrik, brobygger, redelig. 15) Heidi Ingebrigtsen Bordi (Ap) . Fantastisk dame med hjerte for barn i barnevernet og andre barn og unge, flink, morsom, redelig.

. Fantastisk dame med hjerte for barn i barnevernet og andre barn og unge, flink, morsom, redelig. 16) Bent Høie (H) : God leder, varm, flink, kunnskapsrik

: God leder, varm, flink, kunnskapsrik 17) Anette Solli (H) : Morsom, uhøytidelig, redelig, kunnskapsrik

: Morsom, uhøytidelig, redelig, kunnskapsrik 18) Rannveig Andresen (SV) : Veldig dyktig i alt hun gjør, tillitsfull, grundig, hyggelig, redelig.

: Veldig dyktig i alt hun gjør, tillitsfull, grundig, hyggelig, redelig. 19) Tonje Brenna (Ap) : Uredd. Flink. Fortjener fremsnakk for alt hun er gjennom i sosiale medier.

: Uredd. Flink. Fortjener fremsnakk for alt hun er gjennom i sosiale medier. 20) Erna Solberg (H): Trygg og samlende leder, kunnskapsrik.

– En dag satt jeg på et møte i kommunestyret og hørte på flinke Tore Bernt Kristiansen fra Rødt, og så bare skrev jeg en post der jeg fremsnakket ham, og bestemte meg for å gjøre det samme ned tyve andre politikere. Vi er så gode til å kritisere og så veldig dårlige til å snakke fint om hverandre, sier Hille, som tror «prosjekt fremsnakk» har bidratt litt til bedre ytringskultur – også mellom politikere.

Den siste tiden har mange vært bekymret over debattklimaet i Norge. Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre fikk stor respons da hun forleden ønsket SV-politiker Nicholas Wilkinson (SV) god bedring da han ble rammet av slag.

Kåre Willoch (90) er nr. 12 på fremsnakk-listen med 20 politikere. Se Høyre-nestorens reaksjon på fremsnakket her:

Bare politikere fra andre partier

Både Lan Marie Berg (MDG), Knut Arild Hareide (KrF), Tonje Brenna (Ap), Tone Wilhelmsen Trøen (H), Kari Kjønås Kjos (Frp) og Høyre-nestorer som Kåre Willoch og Erna Solberg har fått skryt fra Hille, som jobber som helsepolitisk rådgiver i Venstre.

– Det skulle være politikere fra andre partier, det hadde jeg bestemt meg for, sier Hille. Hun har opplevd både at barna forteller at de har hørt andre barn snakke negativt om moren deres, og Facebook-meldinger fra folk som skriver at hun nok hadde endret standpunkt dersom hun var blitt gruppevoldtatt av innvandrere.

I dag styrer hun bevisst unna betente temaer som ulv, pelsdyrnæring og innvandring.

Dårlig selvtillit. Søvnvansker. Redsel. Trusler. Les om hets mot kvinnelige politikere i sosiale medier, hvorfor noen velger å slutte i politikken – og andre velger å fortsette.

– Jeg fikk det bedre av å løfte andre

– Jeg var i tvil om jeg orket å være politiker videre da jeg startet denne kampanjen. Det er ganske tungt å jobbe i en sånn materie når du egentlig bare vil det beste. Jeg tenkte at «dette gidder jeg ikke, jeg har en familie, jeg har et liv». Men en positiv bieffekt var at jeg selv fikk det bedre av å løfte andre. Jeg eier meg selv litt mer. Det er godt å snakke godt om hverandre.

Nr 8 på fremsnakk-listen: Knut Arild Hareide. Kanskje han ser denne videoen en gang til etter fredagens nederlag.

Har vi kontroll på Henrik Wergelands opphav?

Lørdag kveld skrev Frps Inger Marie Ytterhorn på Facebook at hun ikke synes det er naturlig at Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam leder 17. mai-komiteen i Oslo fordi hun ikke er etnisk norsk. Hun kommenterte siden at «Hvis det er rasistisk – så ok».

Hille kommenterer:

– Er ikke dette den ultimate selvmotsigelse? Frp mener jo at innvandrere til Norge må integrere seg 100 prosent og forholde seg til norske lover og norsk kultur? Har vi egentlig kontroll på Henrik Wergelands genetiske opphav? spør hun retorisk.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Fikk skryt av Solberg, Willoch og Skei Grande

Hille forteller at det i lokalmiljøet er mye baksnakking og kritikk på Facebook-siden «Hva skjer i Ski». Hun mener besteforeldre, eller folk i 50–60-årsalderen, er de verste. Når nettdebatten er så krevende, vil ikke folk stille til valg. Mange lokalpolitikere i Ski slutter nå, sier hun. Men det er håp:

– Ungdom er egentlig ganske ålreit, sier tenåringsmoren, som sier hun daglig får heiarop fra folk, både på nærbutikken og fra norske topp-politikere:

– Trine Skei Grande skrøt av meg i sin tale på Venstres landskonferanse forleden, både statsminister Erna Solberg og Kåre Willoch har rost prosjektet, og i forrige uke ringte en Frp-er fra Enebakk kommunestyre og ville starte et lignende prosjekt. Redaktør Martin Gray i Østlandets Blad kalte også prosjektet «Et av de viktigste politiske prosjekter vi har hatt i Follo».

Tenke før man sier noe

– Dette redder ikke sosiale medier. Men jeg håper vi har satt en litt mer positiv tone i debatten, også mellom politikere. At man tenker seg om en gang før man sier noe, skaper en bedre ytringskultur. Det tror jeg at jeg har vært litt med på, sier Hille, som denne uken går for en ny periode som kommunepolitiker.

– Men da får jeg bli flinkere til å overse og ikke la det gå innpå meg, uten å bli for hardhudet. Finne beskyttelsesmekanismer. Og så må jeg begynne å fremsnakke mannen min. Han synes han får litt lite fremsnakk.