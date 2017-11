Person funnet omkommet etter brann i Rygge

Politiet meldte om boligbrannen på Twitter klokken 11.37, og kort tid etter opplyste de at en person var funnet omkommet i huset.

Politiet sier til TV 2 at de ble varslet av en nabo.

– Vi vet foreløpig lite om hendelsesforløpet, sier operasjonsleder Lars Stenrød i Øst politidistrikt til kanalen.

Han opplyser at brannen nå er slukket, og at politiet skal etterforske saken. Kriminalteknikere skal undersøke stedet, men ifølge politiet er det foreløpig ingenting som tyder på at det har skjedd noe kriminelt.