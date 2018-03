– Dette er blitt litt bedre for hvert år, og i år var det veldig bra. Da jeg jobbet i Strømstad på 90-tallet var det normalt at vi måtte ta hånd om 25–30 døddrukne nordmenn. Jovisst er mange fulle og glade, men nordmenn er ikke så gale lenger, sier pressetalsmann for politiet i Region Vest, Peter Adlerson.

I tillegg kommer en håndfull bøter for trafikale forhold, men ikke noe alvorlig.

Godt rustet politi

Ønsker du både teknisk- og promillekontroll samtidig er skjærtorsdag i Strømstad et sikkert stikk.

30 norske og svenske politifolk i 20 biler på bakken, norsk og svensk politihelikopter i luften, og to politikontroller sørget for at politiet hadde god kontroll med de norske hordene som ankom Strømstad torsdag morgen.

Alt før klokken 11 lå de første forsetepassasjerene og sov selv om bilstereoen holdt alle andre lys våkne. Det er også solid flaggføring på mange av bilene – her er kampen om oppmerksomheten knallhard.

Per Annar Holm

– Snille bøtesatser

Den første sjåføren som blir bøtelagt kjørte med tre ungdommer sittende bak på bagasjelokket.

– Men vi er snille her i Sverige. 500 kroner er kanskje ikke avskrekkende for dere nordmenn. Siden sjåføren kjørte sakte ble boten såpass lav, sier politiinspektør Kent Owe Johansson, leder av trafikkpolitiet i Bohuslän.

Per Annar Holm

Lang tradisjon

At norske rånere inntar Strømstad har lange tradisjoner. Systembolaget i Oslovägen stenger begge sine utsalg for å forebygge mer bråk.

– Skjærtorsdag i Strømstad har vært tradisjon fra begynnelsen på 1960-tallet. De samles i Halden på morgenen, invaderer Strømstad på formiddagen, og drar så samlet til Halden på kvelden, sier politiinspektør Johan Hilding.

Politiet har fokus på sikkerhet, og alle som ble stanset måtte blåse. I fjor ble bare én tatt.

– Jeg har inntrykk av at de fleste bilene har én edru sjåfør. Og situasjonen er klart blitt roligere de siste årene, sier Hilding.

– Det har vært ganske rolig her i Strömstad, og nordmennene som har kommet hit, har oppført seg veldig bra, sa kommunepoliti Sara Olsson i Strömstad til NTB.

Hun sier at politiet har innbrakt i alt tre personer for fyll.

– Tre personer er tatt med inn på politistasjonen for å sove av seg rusen, men det har ikke vært noen alvorlige hendelser. Alt i alt har det vært veldig hyggelig, sier Olsson.

#Halden mann i 20 årene pågrepet for vold. Skjedd i en "party-buss" v Europris. Skal ha skallet en mann i ansiktet. — Politiet i Øst (@politietost) March 29, 2018

– Roligere også i Halden

På ettermiddagen forflyttet flere hundre raggerbiler seg over grensen til Halden, hvor én mann torsdag kveld ble pågrepet for vold.

– På en partybuss som sto utenfor Europris i Halden fikk en mann sølt øl over seg og svarte med en springskalle, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

I tillegg har politiet tatt hånd om en overstadig beruset mann som ikke laget noe bråk.