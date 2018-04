Beskylder Grande for å mistenkeliggjøre slektning i sexsak

I innlegget støtter den tidligere oljeministeren historien om at Grande hadde intim omgang med 17-åringen på Borten Moes bryllupsfest i 2008.

Grande var da 38 år, nestleder i Venstre og stortingsrepresentant.

«Mange var til stede og fikk det med seg. Jeg vil karakterisere det som en offentlig hemmelighet. Fra hans og fra familiens side har det imidlertid aldri vært noe ønske om offentlighet rundt saken», skriver Borten Moe som retter skarp kritikk mot Grande for å omtale saken på en måte som mistenkeliggjør den nå 26 år gamle mannen.

I Adresseavisen avslører den tidligere olje- og energiministeren at mannen er en slektning av ham.

«Det min slektning har fortalt er sant, det fortjener ikke å bli mistenkeliggjort», sier han.

– Jeg har ingen kommentarer til dette, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Aftenposten tirsdag.

Hun har aldri villet gå inn i hva som skjedde på festen.

Aftenposten har vært i kontakt med Moes slektning, som heller ikke ønsker å kommentere saken. Han var informert om at Moe ville skrive om saken på Facebook.

Grande i stort Aftenposten-intervju: – Jeg er ingen overgriper

Saken ble først offentlig kjent i januar i år under regjeringsforhandlingene på Jeløya og fikk mye oppmerksomhet etter at Venstre-lederen selv snakket om den i et større intervju med Aftenposten 16. januar.

To dager senere kommenterte 26-åringen Grandes versjon av historien, slik hun hadde delt den med ham, i VG. Mannen mente hun hadde en gal oppfatning av saken, og fryktet hun delte denne versjonen med statsministeren og andre.

Mannen tilbød seg å fortelle sin historie rett til Erna Solberg, og sendte et brev han selv har omtalt som et «varsel» til SMK.

På Facebook kritiserer Borten Moe Grande for å tilsløre sannheten etter at saken igjen ble omtalt i VG i påsken. Der omtales saken som en «rykteflom».

«Det hersker ingen tvil om de faktiske forhold. Dette handler imidlertid ikke om episoden tilbake i 2008, der skjedde det ingenting ulovlig. Men det handler om at en person som slett ikke har ønsket eller søkt oppmerksomhet om saken, blir mistenkeliggjort for å fortelle sannheten av en av Norges mektigste personer gjennom Norges mektigste medier. Det er ikke greit», skriver Borten Moe.

Reagerte på en VG-sak fra påsken

Adresseavisen har vært i kontakt med Ola Borten Moe, men han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer utover innlegget.

På spørsmål på SMS om hvorfor innlegget kommer nå, rett i forkant av Venstres landsmøte, viser han til publiseringen av VG-saken:

– Fordi det er rett etter påske (i innlegget viser han til en sak som ble trykket i VG i påsken, red.anm.). Ikke verre enn det, svarer Borten Moe.