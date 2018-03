Klokken 06.40 fikk Vegtrafikksentralen melding om et snøskred på E39 ved Hornindalsvatnet (ved Sætra). Raset sperrer veien, skriver Bergens Tidende.

– Dette er stort skred, det er mellom 50 og 60 meter bredt og over 5 meter høyt, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

- Det er ingenting som tyder på at noen er tatt av skredet, men det er fortsatt stor skredfare i området så området er sperret av, sier Magnussen.

Anbefalt omkjøring er fylkesvei 60 mellom Byrkjelo og Stryn, eller fylkesvei 651 gjennom Stigedalen.

– Jeg satt på bussen på vei til Måløy, og plutselig bråbremset bussen. Da så jeg at det hadde havnet et stort skred med snø i veien. Vi var trolig de første på stedet, sier passasjer Simon Standal Pavelich.

- Vi har hatt søk med redningshelikopter, og er ferdig med nedre del av skredet. Vi har søkt med redningshunder, og en skredgruppe fra Østra og Volda er på stedet. Vi undersøker fortsatt området, sier Magnussen til BT klokken 09.40.

Stor snøskredfare

Ifølge varsom.no er faren for snøskred økende.

Søndag morgen er det rød faregrad 3 (av fem) for Indre fjordane og Sunnmøre på Vestlandet:

«Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre», heter det i meldingen.

For begge områdene meldes det at det går middels store, naturlig utløste skred, men så langt er det ikke meldt om at noen er blitt tatt av disse rasene.

Det er meldt om stor snøskredfare flere steder i landet. Kjersti Løvik i Landsråd Hjelpekorps sa lørdag til NTB hjelpekorpsene alt hadde brukt over 175 tjenestetimer på søk i skred, leteaksjoner og skader. Det er varslet om snøskredfare både på Helgeland og på Vestlandet. På Østlanet er det moderat til betydelig snøskredfare.

E39 ved Horninsdalsvatnet. ca ved Sætra - Meldt om et stort snøras som sperrer vegen. Nødetater er på stedet. — Vest politidistrikt (@politivest) March 25, 2018