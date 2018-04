Partene kom til enighet i meklingen, etter 15 og en halv time på overtid.

Begge partene har anbefalt sine medlemmer løsningen fra riksmeglingsmannen, som vil gå ut til uravstemning blant medlemmene.

Meglingsfristen gikk ut ved midnatt, og partene har siden meglet på overtid.

– Vi har sikret reallønnsvekst for alle medlemmene, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til pressen.

Partene er også enige om rammer og mål for en ny modell for privat avtalefestet pensjon (AFP), men det vil ikke medføre opptjening fra første krone. Ny AFP skal utredes i samarbeid med Regjeringen.

– Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier LO-lederen.

Ny AFP-ordning kan bli klar neste år

«Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut,» ifølge LO.

Ifølge NHO er målet å behandle en ny AFP-modell i mellomoppgjøret om et års tid.

– Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

1950 kroner i året i generelt tillegg

Den økonomiske rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si 1950 kroner i året.

I tillegg får lavtlønte et tillegg kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Lavtlønnstillegget omfatter med andre ord de som tjener under 417.725 kroner i året.

- Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier Gabrielsen.

Det var 0,1 prosent over NHOs tak ved forhandlingsstart.

– Det er det verdt. Vi er veldig lettet over over å ha kommet til en løsning innen forsvarlige rammer, sier Skogen Lund.

Fakta: Disse får lavtlønnstillegg Tariffavtaler med gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, ifølge LO. 133 BAKER-OG KONDITOROVERENSKOMSTEN 14 VEKTEROVERENSKOMSTEN 377 TRANSPORTSELSKAPER I NORGE 131 EGG- OG FJÆRFEKJØTTINDUSTRIEN 70 BUTIKKOVERENSKOMSTEN - HK 296 IO TEKO-OVERENSKOMSTEN 333 SKIANLEGG 105 VASKERIER OG RENSERIER 487 AMB-OVERENSKOMSTEN 301 PARKERINGSSELSKAPER 55 BOKBINDERIER 10 RENHOLDSBEDRIFTER 11 RENHOLD 329 GLASS OG KERAMISK INDUSTRI 415 FRITIDS- OG AKTIVITETSAVTALEN 293 LANDFORPLEININGSAVTALEN 79 HOTELL- OG RESTAURANTAVTALEN - RIKSAVTALEN 521 DYREPLEIERE 525 JORDBRUK OG GARTNERI 345 OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE

AFP utsettes

Spørsmålet om AFP løftes altså nå ut av årets forhandlinger til grundigere analyser i samarbeid med regjeringen som er den tredje part i AFP-ordningen.

Det som ble den aller hardeste nøtten i årets oppgjør mellom NHO, og LO og YS på arbeidstagersiden, var kravet om tariffestet tjenestepensjon med opptjening av pensjonsrettigheter fra første krone.

Her sa NHO kontant dobbelt-nei: Arbeidsgiverne vil ikke tariffeste en rettighet som gjør at deres medlemsbedrifter får større utgifter enn konkurrenter som ikke organiserer seg.

Dernest mener NHO at kravet vil påføre bedriftene milliardutgifter som det ikke finnes dekning for. For LO er dette derimot et solidaritets- og lavlønnskrav som særlig vil gavne lavtlønnede og mange kvinner.

Meklingsresultatet betyr at LO aksepterer at tjenestepensjonene ikke blir tariffestet. Og spørsmålet om opptjening fra første krone overlates til Stortinget som skal behandle loven, sannsynigvis i år.

Både LO og NHO vil nå sette inn kreftene på å påvirke stortingsflertallet.

– Grunnen er at kravet ville betydd en betydelig kostnadsøkning for mange sårbare bedrifter innen service- og reiselivsbransjen. Vi skal huske at dette er «integreringsmaskiner» som ansetter mange sårbare mennesker i arbeidsmarkedet, sier Skogen Lund.

Gabrielsen avviser at LO har lidd nederlag med pensjonskravene:

– Vi har fått tettet hull i og sikret ny, forbedret og fremtidsrettet AFP-ordning. Vi har sikret «sliterne» som må gå av en god ordning. Og så gjenstår det en politisk runde om tjenestepensjonen, sier Gabrielsen.