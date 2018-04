– Mannen er sendt i luftambulanse til Sentralsykehuset i Førde. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadet, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Kollisjonen skjedde kl. 01.55 natt til fredag. Fører av én av lastebilene er også sendt til sykehus med ambulanse. Han skal være lettere skadet.

De seks bilene skal ha kommet i østfra da det ene vogntoget skled og ble stående på tvers i veibanen. Kjøretøyene blokkerer hele veien, som er stengt. Det gir kø i begge retninger.

– Så langt vi kjenner til er det både norske og utenlandske kjøretøyer involvert i ulykken. Hva slags dekkutrustning de har hatt er det foreløpig for tidlig å si noe om, sier Kolltveit.

Like før kl. 08 fredag morgen var trafikken igang igjen som normalt.

Isdannelse i veibanen

Ulykken skjedd lik vest for Seltatunnelen på E16, som er nær Lærdal i Sogn og Fjordane. Det skal være store materielle skader på de involverte kjøretøyene.

– Bergingsbil er sendt fra Lærdal for å rydde opp. To av vogntogene er fjernet. Det er vanskelig å si når veien kan åpnes igjen. Vi har ikke fått rapportert snøfall i området, men det er sannsynligvis vann i veien som har frosset til is. Veiene i området er nå strødd, sier operasjonslederen.

Alle nødetater rykket ut til ulykken. Brann og helse har avsluttet på stedet, men politi og bergingsbil driver opprydning.

– Mannen som er alvorlig, skadet befant seg i varebilen. Bilen ble inneklemt mellom de store kjøretøyene. Skadeomfanget er ukjent, sier Kolltveit.