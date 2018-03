Tidligere AUF-leder: – Skulle helst sett at de ventet med Utøya-filmen

– Dette er ikke en film man gleder seg til å se. Jeg er helt sikker på at det kommer til å være en vond film å se, sikkert på mange måter, sier Pedersen, som ledet Aps ungdomsparti da Breivik tok livet av 69 personer på Utøya, til NTB.

Når han ser lørdagens førpremiere på Erik Poppes «Utøya 22. juli», blir det for aller første gang. På vei inn i kinosalen forteller at han hverken har lest særlig mye om filmen eller sett den på forhånd. Han sier han lenge var usikker på om han skulle se den nå.

– Vi visste det ville komme filmer om 22. juli, og jeg har vært sikker på at jeg skulle se den. Men jeg var usikker på om jeg skulle se den i dag. I sum kom jeg frem til at jeg skulle det, sier Pedersen.

Han sier at han helst skulle sett at filmskaperne hadde ventet med å lage en film om den grusomme hendelsen i 2011.

– Personlig mener jeg det er for tidlig, men det er individuelt, og det er ulike meninger om det, sier Pedersen.

Han har imidlertid forståelse for at det har en verdi å lage en slik film, kanskje spesielt for dem som var små da tragedien inntraff og ikke var så tett på det som skjedde.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Støre: – Dette blir tøft

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er med blandede følelser han går inn for å se førpremieren på Erik Poppes film om 22. juli. – Dette blir tøft, sier han.

«Utøya 22. juli» hadde verdenspremiere i hovedkonkurransen under den internasjonale filmfestivalen i Berlin i februar. Fredag 9. mars er det tid for ordinær kinopremiere her hjemme, men lørdag får flere spesielt inviterte se filmen på en førpremiere på Klingenberg kino i Oslo.

Blant disse er Ap-leder Jonas Gahr Støre, som sier til NTB at han går inn i kinosalen med svært blandede følelser.

– Filmen er laget av en norsk filmskaper jeg har stor respekt for, og som jeg er sikker på at har løst dette med respekt og ærlighet overfor det ufattelige dramaet den handler om, sier Støre, som legger til at han er relativt sikker på at det kommer til å bli tøft å se filmen.

– Jeg er ganske bevisst på at det å se denne filmen ikke vil komme i nærheten av hva det vil si å ha vært på Utøya. Samtidig er dette en så sterk fortelling at jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at dette blir tøft. Men det er viktig å se den, så får vi dele oppfatningen om hva den gjorde med oss etterpå, sier Støre.

Kolberg: – Bra den kommer

Ap-veteran og stortingsrepresentant Martin Kolberg mener det er på tide at det kommer en film som viser hvor forferdelig det som skjedde på Utøya var, selv om han understreker at han har respekt for pårørende og andre som syns den kommer for tidlig.

– Det er bra at det blir dokumentert. Jo mer dokumentasjon vi får over denne enorme tragedien det er, og det politiske attentatet det var mot Arbeiderpartiets ungdom, jo bedre er det, sier Kolberg.

Hvordan han kommer til å føle seg etter å ha sett filmen, vet han ikke.

– Jeg kjenner jo Utøya, jeg kjenner AUF, jeg kjenner AUF og Utøya, og det går ikke an å forberede seg til dette, sier Kolberg