Idrettsprofil fra Oslo tiltalt for menneskesmugling

Ifølge tiltalen smuglet Oslo-mannen de tre kvinnene inn til landet i perioden mai 2009 til mai 2013. Mannen opplyste til norske myndigheter at formålet med kvinnenes reise til Norge var at de skulle jobbe som au pair hos ham, selv om det ikke var sant, skriver VG.

Mannen og hans kone er også tiltalt for å ha hjulpet ni filippinske statsborgere til å få ulovlig opphold i Norge ved å sørge for enten arbeid eller husvære. Ifølge tiltalen pågikk disse lovbruddene fra desember 2008 til desember i fjor.

Ekteparet er også tiltalt for grovt uaktsomt å ha hatt seks filippinske statsborgere i arbeid hos seg, til tross for at de ikke hadde arbeidstillatelse.

– Det jeg kan si er at han erkjenner straffskyld for omtrent samtlige forhold, men han har også opplyst om bakgrunnen for det som har skjedd. Han har brukt au pair-ordningen for å skaffe pleie til sin alvorlig syke mor. Han innser at det var galt og erkjenner straffskyld, sier mannens forsvarer, advokat Petar Sekulic, til avisen.

Advokat Johnny Veum, som er forsvarer for mannens kone, ønsker ikke å kommentere saken.

Ifølge VG har den tiltalte mannen representert Norge på landslaget i sin idrett, og deltatt i både verdenscup og OL.