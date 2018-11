Plutselig var skoleveggen grå. Da protesterte elevene.

Da de tre jentene kom på skolen en dag, oppdaget de at en av veggene på den gule skolen var malt helt grå.

Ingen visste at den gule skolen skulle få ny farge.

– Jeg ble veldig lei meg. Det så kjedelig ut med grått, sier Helene.

– En barneskole trenger farge, mener Mille.

– Det er morsommere å komme til en gul skole om morgenen! Det gir en liten energi-boost, under streker Liv.

Mange bidro

De tre venninnene startet en underskriftskampanje mot de nye planene for Nylund skole i Stavanger.

De samlet inn underskrifter fra andre elever på ark hvor det sto: «Ikke mal skolen grå!».

Noen av lærerne skrev også under.

– Folk sto i kø for å skrive under! Etter noen friminutt hadde nesten alle skrevet navnet sitt på arket. Etterpå leverte vi underskriftene til en lærer, sier Mille.

Andre i klassen hjalp også til. Noen foreslo å gå med gule klær en dag. Andre laget heiarop.

Fakta: Elevene har tre råd til dem som vil engasjere seg: * Det er bedre å gjøre noe, i stedet for bare å sitte og se på. * Få med noen andre som mener det samme som deg. Det er lettere når man ikke må gjøre alt alene. * Bare gjør det! Det er ikke så vanskelig.

Trodde det var for sent

– Vi tenkte kanskje at det var for sent, siden den ene veggen allerede var malt, sier Mille.

En avis i Stavanger skrev om underskriftskampanjen, dermed fikk politikere og andre voksne vite om den.

– Da fikk vi mer håp om at det kunne nytte, sier Liv.

Ble hørt

To uker etter at elevene startet kampanjen, fikk de en gladmelding: Kommunen sa at skolen får beholde gulfargen – fordi elevene var så engasjerte.

– Jeg ble utrolig glad! Jeg synes ofte at voksne ikke hører så mye på barn, sier Helene.

Jentene er stolte av at de klarte å gjøre en forskjell.

– Det var ikke bare på grunn av oss. Det hadde ikke blitt noe av hvis ingen hadde skrevet under, sier Liv.

Og ikke nok med at de måtte snu. Kommunen må også betale hele 300.000 kroner for å få malt den grå veggen gul igjen.

Var grå før

Den hundre år gamle skolen ble gul for rundt 30 år siden. Før det var faktisk skolen grå.

Det var Byantikvaren i Stavanger som ønsket at skolen skulle ha gråfargen tilbake, men så skjønte hun hvor viktig gulfargen var for elevene.

– Jeg er egentlig enig i at gult er en morsommere farge for en barneskole, sier byantikvar Hanne Windsholt.