Solberg var vel vitende om at trusselen om mistillit ikke ville få flertall da hun gikk på Stortingets talerstol onsdag. Derfor kom aldri beklagelsen opposisjonen ventet på etter Riksrevisjonens knusende kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring.

Samtidig antydet hun at de folkevalgte har sovet i timen. Informasjon har kommet til Stortinget i form av budsjettinnstillingene, mener statsministeren. Men Stortinget har «feilopplevd» informasjonen.

– Vi har fått et politisk nyord fra statsministeren og et uttrykk for en arrogant holdning overfor Stortinget, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– En parlamentarisk nyvinning og en oppvisning i maktarroganse, bemerker SV-leder Audun Lysbakken.

Arrogant Solberg

Et «beklager» fra Solberg kunne fått opposisjonen til å legge bort mistillitsforslaget og gå direkte til avstemning på KrFs forslag – formuleringen «sterkt kritikkverdig og svært alvorlig» – som til slutt ble vedtatt. Formuleringen innebærer den sterkeste formen for kritikk av regjeringen uten å uttrykke mistillit.

– Solberg er millimeter unna mistillit. Det kommer etter at hun kun tar selvkritikk på at hun ikke har informert riktig og helhetlig, men ikke på sakens innhold som handler om mangelfull oppfølging av objektsikring, sier Støre til NTB.

Han er oppgitt over at statsministeren i debatten kun ga uttrykk for at hun forholder seg til Riksrevisjonens rapport. Den tar regjeringen på største alvor og det er planer for å følge opp arbeidet.

– Hun skyver ansvaret fra seg. Og hun forholder seg altså ikke til at hun får den sterkeste grad av kritikk som det er mulig å få fra Stortinget. Det ville stått respekt av en statsminister som hadde erkjent dette, sier Ap-lederen.

– Tankekors for KrF

Lysbakken mener at KrF må ha fått noe å tenke på:

– I dag hadde statsministeren anledning til å beklage skikkelig. Beklage at Stortinget hadde fått feil informasjon som ikke ble rettet opp i før riksrevisjonens rapport. Det må være et tankekors for KrF at regjeringen ikke går en centimeter lenger i dag enn det de har gjort tidligere, sa Lysbakken i debatten.

KrFs parlamentariske nestleder og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan, fremholdt at når Solberg har erkjent «de faktiske forhold» finner KrF grunn til fortsatt å ha tillit til regjeringen.

Han understreket at dette er en sterkere kritikk av regjeringen enn da Stortinget behandlet den første rapporten fra Riksrevisjonen om mangelfull terrorsikring.

Dele på ansvaret

Solberg mente at flere enn den sittende regjeringen må være med på å ta ansvar.

– Vi må spørre oss hvorfor vi er i denne situasjonen. Jo, fordi vi åpenbart satte en tidsfrist på mangelfull informasjon. Dette koster mye mer og er langt mer krevende enn det vi så for oss da vi laget forskriften. Jeg synes opposisjonen burde tatt inn over seg hvor kompleks denne saken er, og at det er flere som er delaktige, sa hun.