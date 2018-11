Krav om 800.000 kroner i oppreisning til Janne Jemtlands sønner

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen ber retten tilkjenne de to guttene, som var 10 og 13 år gamle da Janne Jemtland døde, henholdsvis 350.000 og 450.000 kroner i oppreisningserstatning.

– Tiltalte framstilte sine løgner og svik overfor sønnene som et uttrykk for omsorg. Han ga ingen erkjennelse av at han har lagt sten til byrden for dem, sa advokat Inger Johanne Reiestad Hansen da hun prosederte i Hedmarken tingrett tirsdag.

Hun pekte på flere av de samme momentene som aktoratet gjorde i sin straffeutmålingsprosedyre da hun begrunnet hvorfor retten må gå lenger enn normen på 200.000 kroner og rettspraksis. Ikke bare har de to guttene mistet begge sine foreldre ved at faren drepte moren, men tiltalte skapte i de to ukene som gikk etter dødsfallet, gjentatte ganger falske forhåpninger om at moren skulle komme hjem igjen, poengterte hun.

– Han utsatte barna for enorme påkjenninger for å beskytte seg selv og for å dekke over sine egne handlinger. Selv i dagene før denne saken kom opp for retten sa han flere ganger på telefon med guttene at han snart skulle komme hjem igjen, sa Hansen.

Hun la også ned påstand om at ektemannen blir fradømt retten til å arve Janne Jemtland, samt til forsikringsytelser som skulle utbetales ham ved Jemtlands død.