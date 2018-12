Hun kom til Norge fra et sørøstasiatisk land som barn, og allerede mens hun gikk på ungdomsskolen, tok hun på seg å føre foreldrenes selvangivelser, ifølge en fersk dom fra Eidsivating lagmannsrett.

Tidlig oppdaget hun at veien til lavere skatt gikk via fradragspostene, men hun finleste ikke reglene for hva det var lovlig å trekke fra.