Regnet bøtter ned på Østlandet. Meteorologen ber folk ha god tid på veiene i dag.

Regnet har bøttet ned på Østlandet i løpet av natten, både i Telemark og i områdene rundt Oslo.

Porsgrunn har hatt mest nedbør i landet det siste døgnet. Der er det blitt registrert målinger på 69,7 millimeter.

På Tryvannshøgda i Oslo kom det 35,6 millimeter nedbør i natt.

– Folk må nok påregne ekstra reisetid på veiene i dag på grunn av vannet som legger seg i kjørebanen, sier statsmeteorolog Siri Wiberg.

Hun forklarer hva som har forårsaket de store nedbørsmengdene øst i landet.

– Grunnen til regnet er en kombinasjon av et stort og omfattende lavtrykk i Norskehavet og høytrykk i Russland. Mellom disse to oppstår det et vindfelt fra øst til vest, og de sørøstlige vindene gir mye nedbør østafjells, sier hun.

Meteorologisk institutt

Frykter lokalt trøbbel

Meteorologisk institutt tror regnværet kommer til å vare hele natten. Det kan by på problemer enkelte steder i landet.

– Det vil fortsette å pøse ned mange steder, og det kan komme opp mot 50–60 mm noen steder. Jeg er litt redd for at det kan bli trøblete lokalt, sier Wiberg.

Det voldsomme regnet ser heldigvis snart ut til å være over når helgen går mot slutten.

– Regnet gir seg i morgen tidlig, slår meteorolog Wiberg fast.

Foreløpig ingen ulykker

Hos Vegtrafikksentralen har de ennå ikke fått beskjed om noen ulykker som følge av vannmengdene som har samlet seg på veiene mange steder.

– Foreløpig har vi fått melding om svært få episoder, og ikke hørt om noen store problemer. Det har kommet en del vann i veibanen noen steder, spesielt på E18 mellom Sandvika og Asker, forteller trafikkoperatør Hilde Bjørnstad.

Nå håper Veivesenet at nedbøren kommer så spredt som mulig for å unngå trafikkulykker.

– Dersom det kommer så mye regn som de tror, kan det bli problemer, men det er avhengig av hvor samlet nedbøren kommer, sier hun.