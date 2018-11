Havarikommisjonen: – Jeg tror at alle som har fått med seg hva som skjedde, er glad for at liv ikke gikk tapt

(Bergens Tidende:) Inspektører fra Statens havarikommisjon for transport har vært på plass i Bergen siden torsdag.

Deres jobb fremover blir å kartlegge hva som skjedde da fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte med oljetankeren «Sola TS» utenfor Øygarden tidlig torsdag morgen.

– Vårt mandat er utelukkende å undersøke ulykker med det formål å kunne forebygge nye ulykker. Vi tar ikke stilling til skyld eller ansvar. Det er politiets jobb, sier Dag Liseth, direktør i sjøfartsavdelingen i Havarikommisjonen. Dette skriver Bergens Tidende.

Eirik Brekke

Har mye informasjon

Inspektører har allerede gjennomført flere intervjuer med personer som har sittet nærmest hendelsen. I tillegg har de samlet inn store mengder elektroniske data fra de to skipene.

– Jeg tror at det vi har samlet inn så langt, vil være nok til å kunne legge frem et grovt hendelsesforløp. Men vi har ennå ikke gjennomgått og systematisert de data vi har samlet inn, sier Liseth.

137 personer ble evakuert fra fregatten. Åtte av disse pådro seg lettere skader i sammenstøtet. Flere av de involverte fortalte fredag kveld om dramatikken som oppsto i sekundene etter kollisjonen.

Tankskipet gikk med 625.000 fat råolje om bord. Lørdag morgen seilte den videre mot Storbritannia.

Fregatten har flere våpensystemer om bord, blant annet en rekke torpedoer, som vanligvis ligger akterut.

Jakob Østheim, Forsvaret

Glad ikke liv gikk tapt

Avdelingsdirektør Liseth vil ikke spekulere i hva som hadde skjedd dersom treffpunktet hadde vært et annet.

– Jeg tror at alle som har fått med seg hva som skjedde, er glad for at liv ikke gikk tapt, sier han.

Havarikommisjonen avgir vanligvis sine rapporter innen 12 måneder. Rapportene inneholder vanligvis forslag til tiltak som kan bedre sikkerheten, såkalte sikkerhetstilrådinger.

– Dersom vi oppdager ting underveis som krever umiddelbar handling, så vil vi melde fra om det. Men i utgangspunktet tar vi sikte på å offentliggjøre vår rapport innen ett år, sier Liseth.

Jakob Østheim, Forsvaret

Politiet: Har god oversikt

Inspektørene har ennå ikke fått tilgang til selve fartøyet. Forsvaret har siden hendelsen jobbet med å stabilisere fregatten, som ligger på grunn rett ved Stureterminalen.

– Neste fase er å få folk om bord for å få en oversikt over skadeomfanget. Det vil være avgjørende for det videre arbeidet. Men det vil ikke skje før vi er sikre på at det er trygt, sier pressetalsperson Torill Herland i Sjøforsvaret.

Politiet har innledet etterforskning etter ulykken. Også de mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet.

– Vi har gjennomført taktisk og teknisk etterforskning som har belyst hendelsesforløpet på en god måte, sier seksjonssjef Frode Karlsen i Vest politidistrikt til BT lørdag.

Karlsen vil ikke si noe om hva de mener skjedde i minuttene og sekundene før sammenstøtet. Det vil heller ikke Dag Liseth i Havarikommisjonen.

– Vi sitter med ganske mye informasjon, men jeg tror at jeg skal avvente med å gi ytterligere kommentarer om hendelsesforløpet, sier han.