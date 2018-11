Drømmen om hvit desember kan bli virkelighet

– Den siste tiden har det vært uvanlig mildt over hele landet, men i midten av neste uke vil vi merke et skifte, sier statsmeteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt.

Da kommer det polare maritime luftmasser fra Grønland. Overgangen vil være størst i Sør-Norge, men nordlendingene vil også kjenne at luften blir kjøligere. I første omgang blir det godvær i kombinasjon med den kalde luften. Derfor blir det ikke snø i lavlandet de kommende dagene.

Snø i høyden

Snøgrensen vil ligge på rundt 600–800 meter under helgen. Men de kjølige temperaturene blir værende så langt øye kan se. Meteorologen utelukker derfor ikke at vi har en hvit måned i vente.

– Det vil nok bli snø i løpet av desember. Om det blir liggende til jul, er for tidlig å si, sier Svanevik.

Klimaforsker Ketil Tunheim ved Meteorologisk institutt sier at oppvarmingstrender gjør at sjansene for en hvit jul er kraftig redusert de siste årene.

Mindre snø

I perioden 1960 til 2017 var det 72 prosent sjanse for snø på julaften i Oslo. I Trondheim var det 67 prosent sjanse for snø i samme periode. Siden 1980-tallet har været blitt mildere. De siste ti årene er sannsynlighet for snø på julaften redusert til 50 prosent i Oslo og 60 prosent i Trondheim.

– Samtidig er snødybden kraftig nedgående. På 1960-tallet snødde det hver julaften i Oslo. Da var det ikke uvanlig med 20 cm snø, men det har ikke vi hatt siden 1989.

Tunheim understreker at det er normalt med klimavariasjoner hvert tiår, men hadde det ikke vært for klimaendringene, ville nordmenn fått hvit jul langt oftere.

– Temperaturen i Norge ligger nå 1,5 prosent over normalen sammenlignet med gjennomsnittstemperaturen fra 1961 til 1990.