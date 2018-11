Sykepleierstreiken stanses med tvungen lønnsnemnd

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd for å hindre den varslede lockouten i sykepleierstreiken, melder VG.

Regjeringskilder bekrefter overfor avisen at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har informert de parlamentariske lederne og regjeringen om beslutningen, skriver NTB.

Etter den over tre uker lange sykepleierstreiken, har NHO varslet lockout fra og med onsdag morgen. Det betyr at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben. Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

Helsedirektøren avgjorde saken

Regjeringen lener seg på helsedirektørens vurderinger når de nå griper inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd.

Sykepleierstreiken ble igangsatt 25. oktober, da Norsk Sykepleierforbund (NSF) og NHO Service og Handel ikke greide å komme til enighet. Konflikten dreier seg om både lønn og prinsipper. Sykepleierforbundet ønsker å heve de lavtlønte og innføre en kommunal lønnsstige, med flere trinn enn de har i NHO.