Mandag kveld ble det meldt om at en fange ved Bjørgvin fengsel i Bergen var borte i en kort periode. Tirsdag skriver VG at kilder bekrefter at fangen det dreier seg om, er 17-åringen som er siktet for å ha drept Sunniva Ødegård på Varhaug for to uker siden.

– Vi rykket ut med flere enheter i tilfelle vedkommende hadde klart å komme seg ut av fengselet. Fra vi mottok meldingen til han var funnet, gikk det omtrent femten minutter, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til avisen.

Assisterende fengselsleder Per Erik Omdal sier det er dramatisk når fengselet ikke har kontroll på en av sine innsatte.

– Vi har både et indre og et ytre gjerde i fengselet, og han kom seg over et indre gjerde. Vedkommende var inne på fengselsområdet hele tiden, sier Omdal.

Ifølge VG gjemte 17-åringen seg inne på fengselsområdet før han ble funnet og ført tilbake til avdelingen sin.

Omdal understreket overfor Bergensavisen mandag kveld at det ikke var snakk om noe rømningsforsøk.