Samtlige av studentboligene er byggeklare, og byggearbeidet begynner så fort som mulig, opplyser Kunnskapsdepartementet til NTB.

– Flere studentboliger sikrer et rimelig og forutsigbart boligtilbud for studentene og er et viktig tillegg til det private boligmarkedet. Det er derfor viktig for oss å holde trykket oppe, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

I lanseringen av studentboligsatsingen i 2015 ble regjeringen enig om å øke antallet nye studentboliger i året fra 2000 til 2200. I satsingen ble det satt et mål om at 20 prosent av studentene kunne få mulighet til å bo i studentbolig, men i sommer hadde kun 15 prosent av studentene den muligheten.

Vil ha enda flere boliger

Satsingen har imidlertid gitt flere studenter botilbud, og det er i dag 1720 færre studenter i kø enn på samme tid i fjor, ifølge en fersk undersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO). Undersøkelsen viser at det nå er 10.612 studenter i boligkø.

– Dette er gode tall, men det skal ikke være en hvilepute. Køene er fortsatt for lange, slår Nybø fast.

– Behovet for flere studentboliger er fortsatt veldig stort. Hvis regjeringen og Stortinget fortsetter å øke antall studieplasser, må de også øke byggetakten de neste årene. Vi må kunne konsentrere oss om studiene og ikke om å finne et sted å bo, selv om vi blir flere studenter, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen i NSO.

Ap er kritiske

Arbeiderpartiet mener imidlertid 2200 studentboliger i året ikke er nok, og vil, i likhet med NSO, ha 3000 nye studentboliger i året. Stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap) sier det er blitt færre, ikke flere studentboliger etter at Venstre gikk inn i den blåblå regjeringen.

– Etter at Venstre gikk inn i regjering, blir det gitt tilskudd til færre studentboliger enn før. Hva skjedde med «studentpartiet» Venstre, spør Sandberg.

– I budsjettet for 2017 kom det 2500 studentboliger, men for 2018 er det bare gitt tilskudd til 2188 boliger. Dette er over 300 færre enn den blå regjeringen gikk til valg på, og hele 800 færre enn det Ap vil bygge, sier Sandberg.