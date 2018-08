Mange er på Snapchat selv om de ikke er gamle nok

Dette er en sak fra Aftenposten Junior.

På siste skoledag hadde jentene i klassen avtalt på Snapchat at de skulle ha hestehale og ha på seg hvit T-skjorte og svarte bukser.

– Heldigvis har jeg en venninne som sa ifra til meg også, sier Marte.

Ferske tall fra Medietilsynet viser at de fleste barn mellom 9 og 13 år bruker appen Snapchat selv om aldersgrensen er 13 år.

Sånn er det også i klassen til Marte på Bøler skole.

Chatter hele dagen

Marte er én av få i klassen som ikke er på Snapchat.

Hva går hun egentlig glipp av?

Klassen har en egen gruppe på Snapchat. Da Aftenposten Junior møter elevene, tikker det inn nye bilder og chatter hele tiden.

– Hvis noen har glemt boken vi har lekse i på skolen, kan man for eksempel be de andre sende et bilde av siden, sier Kornelia (12) mens hun scroller gjennom chatten.

– Det er også mange som spør om noen vil finne på noe, sier Håkon (12).

Hvordan er det ikke å være en del av gruppen?

– Det er litt dumt at jeg ikke er med. Noen ganger ser jeg at andre finner på noe. Da tenker jeg at de sikkert har avtalt det på snap, sier Sindre.

Et viktig råd

Kornelia forteller at det ikke alltid er viktige beskjeder som blir snappet.

– Det meste er jo bare tull. Det er egentlig litt irriterende at det plinger så mye i mobilen.

Dan P. Neegaard

Håkon har ett råd:

– Husk å gi beskjeder utenfor snap også, så alle får det med seg.

Vil ikke ha snap

Foreldrene til Kornelia lot henne laste ned Snapchat da hun fylte 12. Med en gang hun hadde spist ferdig kakene den morgenen laget hun en konto.

Sindre får også lov til å være på Snapchat når han er 12. Det er bare om noen uker.

Men Marte vil i hvert fall vente til hun er 13 år. Kanskje enda lenger.

– Jeg skjønner ikke helt hva som er greia med Snapchat. Jeg har rett og slett ikke så lyst på det, sier hun.

Istedenfor å bruke tiden på Snapchat, ser Marte på YouTube-filmer og lærer fransk med appen Duolingo.

Passer på hva de gjør

Ingen av dem synes aldersgrensen på Snapchat bør være lavere enn 12 år.

– Da hadde jeg ikke visst like mye om hvordan man bør oppføre seg der. Nå har jeg fått øvd litt og vi har snakket mye om det hjemme, sier Håkon.

Har jeg gjort noe ulovlig?

Mange bruker Snapchat før de er 13 år. Gjør man da noe ulovlig?

– Nei, det gjør man ikke. Det er foreldrenes ansvar å følge med på hva du bruker mobilen til.

Hvorfor er aldersgrensen 13 år på Snapchat og Instagram?

– Det er for å beskytte barn. Når man laster ned appene må du gi fra deg navn, telefonnummer, e-post-adresse og ofte bilder. Dette er informasjon appene ikke har lov til å bruke når barn er under 13 år.

Hva skjer hvis man lyver på alderen når man registrerer seg?

– Det skjer ikke så mye. Men å lyve på alderen kan gjøre at du får reklame for produkter som ikke du burde se. Appene kan også dele navnet ditt og telefonnummeret ditt med andre.

Hvem bestemmer aldersgrensen?

– En ny lov i Norge sier at aldersgrensen er 13 år (i noen land er grensen 16 år). Men hvis du likevel bruker appene før du er 13 år, må du ha godkjennelse fra foreldrene dine.

Kilde: Datatilsynet og Medietilsynet

