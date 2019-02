Sammen med tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) deltok Sverre Diesen under annen del av høringen på Stortinget om Norges kjøp av skandalehelikopteret NH90.

Første del fant sted forrige mandag, da seks andre forsvarsministre møtte.

Bestillingen ble gjort i 2001, Diesen var forsvarssjef fra 2005 til 2009. Under høringen forsvarte han i utgangspunktet sterkt valget av NH90.

Han hevdet at det i praksis ikke fantes alternativer til det europeiske NH90, vel å merke ut fra kravene Norge og de andre nordiske landene hadde stilt til et nytt helikopter.

Samtidig slaktet han de samme kravene og konkluderte med at de samlet sett var «nær umulige».

– Når så mange funksjonelle egenskaper skulle bygges inn, at det rent teknisk kom mange krav som var motstridende, ja gjensidig ekskluderende, ble løsningen nær umulig, sa Diesen.

MENS KROHN DEVOLD SPØRRES om sin rolle er oppvasken i gang om hva som skjedde før NH90-kontrakten ble underskrevet - og etterpå.

Konfrontert med egen beskjed: «Kjøp amerikansk»

Leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (H), stusset ved Diesens støtte til NH90.

Han konfronterte den tidligere forsvarssjefen med en uttalelse han kom med under en forsvarshøring på Stortinget i 2017, nemlig:

«Skal man kjøpe noe som flyr i luften, så kjøp amerikansk. Da kan man spare seg for mange typer ting».

– Du stilte deg likevel bak anbefalingen om NH90? spurte Andersen.

– Ja, fordi det den gang ikke var noen leverandør som tilfredsstilte kravene som ble stilt. Under forutsetning av at kravene var relevante, hadde vi nådd et «point of no return», sa Diesen.

Under høringen konkluderte han alt i alt med at man i stedet burde gått til en leverandør som hadde lang erfaring med å bygge helikoptre.

Fakta: Dette er NH90-saken Norge bestilte 14 NH90 helikoptre i 2001. Helikopteret ble utviklet av fire europeiske NATO-land, mens produksjonen ble lagt til Italia. Produsenten NATO Helicopter Industries (NHI) fikk snart store problemer med både produksjon, forsinkelser og feil på helikoptrene. Problemene har vedvart gjennom mange år, og Norge er bare ett av landene som ikke har fått helikoptre slik de skulle. Likevel er over 500 bestilt av en rekke europeiske land, og enkelte land har kunnet bruke helikoptrene som planlagt. I Norge er situasjonen våren 2019 at ni NH90 har ankommet. De flyr minimalt, og ingen er satt i planlagt bruk. Kystvakten seiler uten helikoptre for femte år på rad, fregattene er halvveis i sin levetid og seiler uten helikoptre som kan gjøre dem i stand til å jakte ubåter. Mangelen på reservedeler er prekær, blant annet som følge av at Norge ikke har avtalt reservedelsleveranser med produsenten NHI.

Heller ikke den syvende ministeren påtok seg ansvar

Kristin Krohn Devold hadde vært statsråd i ca. en måned da Norge inngikk kontrakt om 14 helikoptre. I 2019 er ni av disse helikoptrene kommet til Norge, men ingen av dem brukes som planlagt.

Seks forsvarsministre forklarte seg forrige mandag om sin befatning med skandalehelikopteret NH90. Ingen av dem tok der og da noe personlig ansvar for det som skjedde.

Det gjorde heller ikke Krohn Devold onsdag formiddag.

Hun erklærte at kjøpet i praksis var avgjort da hun ble forsvarsminister. Det var holdt en pressekonferanse der det ble offentliggjort at Sverige, Norge og Finland ville kjøpe helikopteret. Det hastet for Norge å skrive under kontrakten for ikke å forsinke prosessen, sa Krohn Devold.

Samtidig opplyste hun at helikoptersaken på ingen måte lå øverst på «dagsorden» i hennes tid som forsvarsminister.