Fire sykehus skal samles til ett eller to i Innlandet

På styremøte i Helse Sør-Øst på Hamar torsdag står planene om både sykehus i Innlandet, Drammen og Oslo på planen. Erling Dokk Holm skrev onsdag et innlegg i Aftenposten der han kritiserer planene om å legge et hovedsykehus i Innlandet ved Mjøsbrua.

I dag er det sykehus i Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Elverum. Tilbake i 2017 vedtok styret i Sykehuset Innlandet at et nytt sykehus for regionen burde legges ved Mjøsbrua.

Helse Sør-Øst, som er eier av Sykehuset Innlandet, vedtok på styremøte å beholde «målbildet», det vil si å legge ett hovedsykehus ved Mjøsbrua. I tillegg skal noen akuttfunksjoner beholdes på ett eller to andre sykehus.

Dokk Holm mener det er feil å legge hovedsykehuset i denne regionen som ikke er i tilknytning til en av de store byene.

Under styremøtet var det flere som påpekte at det er viktig først å beslutte hvilke av de fire sykehusene som eksisterer i dag som må legges ned, samt hvilke funksjoner som skal legges til de fremtidige sykehusene, før man bestemmer lokalisasjon.

Kirsten Brubakk, ansattvalgt i styret i Helse Sør-Øst, var blant styremedlemmene som stilte spørsmål ved valg av lokalisering for hovedsykehus i Innlandet.

– Jeg mener i utgangspunktet at det er klokt å sørge for et sykehustilbud nær der folk bor.

Kompromiss i Østfold

Hun bor selv i Østfold og fulgte prosessen med Sykehuset i Østfold, som ble bygget på Kalnes, et godt stykke unna alle byer i område

– Der valgte man en tomt som ingen egentlig ønsket, som et kompromiss mellom ulike interesser. Jeg sier ikke at ingen i Innlandet ønsker sykehus i Moelv, men jeg synes det er viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge. Det er mer klokt å først finne ut av virksomhetsinnholdet, hvilke funksjoner som skal legges til hvilke sykehus, før man avgjør lokalisering, sier Brubakk.

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, sier at styre i Innlandet har ønsket å samle flere av sykehusene til ett stort ved Mjøsbrua. I tillegg skal det være et eller to mindre sykehus.

– Innlandet pekte på å samle dagens sykehus til ett eller to, det ene som elektivt. Det mener vi vil være tilstrekkelig. Samtidig skal vi tenke på reiseavstand, bosettingsmønster og beredskap, sier Lofthus.