NRK-fotografen stiller villig opp til intervjuer etter at den siste juryen har sagt sitt, men stemmetallene vil hun ikke røpe.

– Dette i respekt for juryens arbeid. Etter at vi hadde arbeidet oss gjennom saken, gjorde alle seg opp sin egen mening, og så stemte vi. Jeg følte ikke noe press for at vi skulle bli helt enige. Vi hadde heller ingen prøveavstemning – vi gikk rett på jobb og helt til slutt stemte vi, sier 49-åringen.

– Flere aviser skriver at stemmetallene for å dømme Jensen for korrupsjon var syv for og tre imot, og at seks mente at Jensen var skyldig også i grov narkotikakriminalitet, mens fire stemte mot?

– Jeg har også hørt dette, men dette er bare påstander så lenge ingen står frem med navn og bekrefter dette. Vil man si noe får man stå frem og ikke gjemme seg bak anonymitet, slår hun fast.

Avgjørelsen falt søndag

Det ble fem lange dager før juryen kom frem til sine svar:

– Vi holdt på fra klokken ni og helt til klokken 18 noen dager, men søndag ettermiddag hadde vi svarene klare. Det var intenst med en overveldende mengde informasjon. Du måtte være fysisk og mentalt til stede hele tiden, sier Befring.

– Hva følte du da fagdommerne satte juryens arbeid gjennom fem måneder til side?

– Jeg ble ikke skuffet. Jeg tenkte at vi har gjort vår jobb så godt vi kunne, mens fagdommerne også kan sin jobb og de traff sin beslutning.

– Er dere blitt personlige venner etter fem måneder i en jury som skulle avgjøre så viktige spørsmål?

– Vi er enige om at vi kommer til å møtes igjen, men akkurat nå tror jeg også at vi trenger en liten pause fra hverandre. Vi er også blitt enige om ikke å fortelle hva den enkelte stemte, og det kommer jeg til å holde, sier Befring.

Svensk statsborger

Selv om Befring har bodd tilsammen 19 år i Norge, er hun fortsatt svensk statsborger:

– Det er ikke noe krav om å være norsk statsborger for å kunne bli meddommer. Det holder at man har bodd i kommunen i tre år, sier Befring, som ikke hadde fortalt alle sine venner at hun satt i den siste juryen som tjenestegjorde i norsk rettspleie.

49-åringen har jobbet ett år i Sameradioen, men det siste tiåret har NRK på Marienlyst vært hennes base. Her jobber hun i studio som fotograf på nyheter, urix og sport.