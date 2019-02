Store problemer med morgentrafikken på Østlandet

Sporveien har store forsinkelser og hadde en periode signalproblemer på flere strekninger.

På Twitter medler Sporveien at det vil bli forsinkelser på enkelte avganger på grunn av signalproblemer på Eiksmarka.

Det fører til redusert hastighet på strekningen Ekraveien til Eiksmarka, begge retninger. De melder også at de kjører mellomavgangen Ellingsrudåsen - Stortinget, og at det blir 15-minutters avganger på strekningen Østerås - Nationaltheatret.

På Østfoldbanen er det stengt for trafikk mellom Tomter og Spydeberg. Dette på grunn av et tog som sperrer sporet, melder Bane NOR.

Kjørt i autovern

Klokken 07.14 melder Politiet Oslo at en bil har kjørt i autovernet og snurret i Bærum. Dette skal ha skjedd på Ringeriksveien rett etter Sollihøgda. Vedkommende klager på smerter i bryster, og blir tatt hånd om i ambulanse. Det var en stund manuell dirigering som følge av stenging av kjørefelt, men veien ble gjenåpnet klokken 07.46.

Sperret for trikken

Politiet i Oslo melder klokka 6.12 at en trailer sitter fast i trikketraseen i Konows gate i Oslo. Den har sperret for trikken begge retninger, men politiet meldte på Twitter at traileren kom løs klokken 06.53. Trikken er nå i gang igjen.

– Føreren har tatt feil av vei og trikketrasé, og kjørt seg fast på skinnene i bunnen av Konows gate i Gamlebyen, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen.

– Det er nok på grunn av snøen at han ikke har sett trikkesporene, legger han til. Det har ikke oppstått noen type sammenstøt eller skade.

Lastebil i grøfta

Sørøst politidistrikt meldte klokka 4.20 at en utenlandskregistrert lastebil sto i grøfta på E134 ved Gullaug, retning Røyken.

– Fører jobber med å få på kjetting. Ingen er skadd, men lastebilen står delvis i det ene kjørefeltet, lød meldingen.

Bilberger kom til stedet i 6-tiden for å få vogntoget vekk. Veien ble stengt i begge kjøreretninger i en kortere periode under bergingen. Ved 6.30-tiden var veien imidlertid åpnet igjen.

På E18 i Drammen rykker politiet ut til melding om bil som har snurret på motorveibroen, ved Bangeløkka. Det melder Politiet i Sør-Øst på sin Twitterkonto. Føreren skal ha kjørt i en snøfonn, men er uskadd. Litt over klokken syv melder politiet at bilen har kommet seg videre, og at trafikken går som normalt.