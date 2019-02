Glatte veier fører til trafikkaos, kø og forsinkelser.

Klokken ti melder politiet i Sør-Øst at et vogntog som har tverret i veien stenger hele Rv35 ved Knivedalen. En annen bil har kjørt i grøfta på samme sted, men det har ikke vært kollisjon. Ingen skal være skadd.

Rett rundt klokken ni melder politiet i Oslo om en bil med stans i midtre felt i Lørentunellen i Oslo. Politi og bergningsbil er på vei.

Ti over ni skal to biler ha kræsjet i autovernet på E6 i Årumskrysset. Politiet melder kvart på ti at det er ryddet på stedet, men at det er meget glatt føre på området. Veien er nå saltet. Det var ingen personskader.

Ved flere forskjellige steder i Oslo har det også oppstatt kø og trafikkproblemer fordi store kjøretøy ikke kommer seg videre på glatta. Politiet har vært tilstede og ordnet opp ved alle tilfeller.

Buss full av elever i grøfta

Klokken 08.20 får politiet i Sør-Øst melding om to busser som står fast i Krabbegata/Brunlanesveien ved Helgeroa. Bussene var fulle av skoleungdom, og en av dem har kjørt i grøfta. Det har ikke vært kollisjon mellom bussene. Politiet er på stedet, og Viking er på vei.

– Den ene bussen gikk i grøfta, mens den andre ikke kommer seg videre. Elevene har gått av bussen, og kommer seg heller til skolen til fots, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marianne Mørk.

Hun forteller at ingen av de involverte ble skadet.

Flere avganger innstilt

Sporveien har store forsinkelser og hadde en periode signalproblemer på flere strekninger. Det var særlig problemer med signalet på Eiksmarka, som førte til redusert hastighet på strekningen Ekraveien til Eiksmarka, begge retninger.

I åttetiden meldte Sporveien at signalet ved Eiksmarka er oppe og går igjen.

Det er imidlertid fortsatt forsinkelser på enkelte avganger, og flere avganger blir innstilt.

På Østfoldbanen er det stengt for trafikk mellom Tomter og Spydeberg. Dette på grunn av et tog som sperrer sporet, melder Bane NOR.

Kjørt i autovern

På Åmot fikk politiet i Sør-Øst melding om trafikkulykke i krysset Strandveien/Refsalveien klokken 07.55. Tre biler skal ha vært involvert i en påkjørsel bakfra. Det er mindre personsskader, og nødetatene er på vei.

Klokken 07.14 melder politiet i Oslo at en bil har kjørt i autovernet og snurret i Bærum. Dette skal ha skjedd på Ringeriksveien rett etter Sollihøgda. Vedkommende klager på smerter i bryster, og blir tatt hånd om i ambulanse. Det var en stund manuell dirigering som følge av stenging av kjørefelt, men veien ble gjenåpnet klokken 07.46.

Sperret for trikken

Politiet i Oslo melder klokka 6.12 at en trailer sitter fast i trikketraseen i Konows gate i Oslo. Den har sperret for trikken begge retninger, men politiet meldte på Twitter at traileren kom løs klokken 06.53. Trikken er nå i gang igjen.

– Føreren har tatt feil av vei og trikketrasé, og kjørt seg fast på skinnene i bunnen av Konows gate i Gamlebyen, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Vidar Pedersen.

– Det er nok på grunn av snøen at han ikke har sett trikkesporene, legger han til. Det har ikke oppstått noen type sammenstøt eller skade.

Politiet i Sør-Øst minner om at bilister også er pliktige til å måke snø av tak og panser på bilene sine, ikke bare av vinduer. De skriver på Twitter at det kan oppstå farlige situasjoner når snøen faller av. Også kjennemerkene på bilen skal være fri for snø.