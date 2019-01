Dårlig vær hindrer søk i Tamokdalen tirsdag

Politiet og flere aktører skal møtes tirsdag klokken 14 for å planlegge den videre framdriften i søket etter de tre finske mennene og den svenske kvinnen som antas å ha omkommet i snøskredet forrige uke, melder NRK.

Allerede mandag gjorde politiet det klart at værutsiktene tilsa at det først blir mulig å fly inn i området og søke etter de fire på onsdag. To av dem er allerede lokalisert.

– Værprognosene tyder på at onsdag er det første tidsvinduet med flyforhold som gjør det mulig å søke gjennom skredet på nytt fra helikopter, opplyste Troms politidistrikt.

De fire skiløperne er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29). De var på topptur til Blåbærfjellet, og ble sist observert i 14-tiden onsdag i forrige uke. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.