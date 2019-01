To personer kritisk skadet i frontkollisjon i Lier

Politiet i Sør-Øst, som fikk melding om trafikkulykken klokken 18.30, melder at E134 Røykenveien ble stengt i begge retninger. Men vel en time senere ble ett felt forbi ulykkesstedet åpnet. Ulykken skjedde ved Gullaug i Lier i Buskerud.

Tre personer satt i de to bilene. Passasjeren i den ene bilen er blitt fraktet med luftabambulanse til Ullevål sykehus, mens føreren i denne bilen ble sendt til Drammen sykehus. Fører av den andre bilen ble kjørt av ambulanse til Drammen sykehus.

De to førstnevnte som ble sendt med luftambulanse, er begge kritisk skadet. Politiet vet foreløpig ikke hvordan tilstanden til den tredje personen er.

– Det var en front-mot-front kollisjon, sier Iselin Bakken, oppdragsleder i Sørøst politidistrikt til Aftenposten.

Hun opplyser ved 19-tiden mandag kveld at nødetatene som politiet, brannvesenet og ambulanser, fortsatt arbeider på stedet. En halv time senere, ca, kl 19.30, melder politiet på Twitter at årsaken til ulykken er at den ene bilen kom over i motsatt kjørefelt.