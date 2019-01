Opposisjonen raser mot eksport av våpen til Jemen-krigen

Fra Stortingets talerstol haglet kritikken da de folkevalgte tirsdag behandlet den årlige meldingen om norsk eksport av våpen og militært materiell.

Bakteppet for kritikken er først og fremst krigen i Jemen, der en koalisjon ledet av Saudi-Arabia utkjemper en blodig krig mot Houthi-opprørere i landet. Konflikten har utløst verdens verste humanitære krise, der rundt 14 millioner jemenitter står i fare for å bli rammet av sult, ifølge FN.

– Sterkt kritikkverdig

Krigen har rast siden 2015 og har kostet minst 10.000 mennesker livet. Men først i november i fjor, etter press fra flere partier, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn, besluttet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at det ikke skulle gis nye lisenser til våpeneksport til Saudi-Arabia.

– Regjeringens håndtering av denne saken er sterkt kritikkverdig og setter enigheten om forståelsen av regelverket under betydelig press, sier Aps Martin Kolberg.

Han reiser spørsmål ved om regelverket er brutt og viser til at det ble eksportert norske våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater for 63 millioner kroner i 2017 og for 100 millioner i 2016, og forsvarsmateriell til Saudi-Arabia for 41 millioner kroner i 2017.

Dette til tross for flere FN-rapporter der krigføringen ble skarpt kritisert.

– Dette er ikke et spørsmål om etterpåklokskap. Regjeringen visste mer enn nok til å kunne stanse eksporten. Men gjorde det ikke, konstaterte Kolberg.

Emiratene, som er det landet i koalisjonen som har flest bakkestyrker i Jemen, får fortsatt kjøpe militært materiell fra Norge på bakgrunn av eksisterende kontakter.

– Pinlig treghet

Også Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener håndteringen står til stryk.

– Regjeringen burde ha suspendert disse eksportlisensene langt tidligere, sier hun.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringene håndtering er preget av «pinlig treghet og taushet», mens MDGs stortingsrepresentant Une Bastholm mener det er åpenbart at det trengs et strengere regelverk og strengere praktisering av reglene.

– Jemen er bare ett eksempel, påpeker hun.

Også frivillige organisasjoner raser mot den norske eksporten av militært materiell til land som kriger i Jemen.

– En skam

– Det er en skam at Stortinget fortsetter å tillate salg av militært materiell til koalisjonen, mener Redd Barnas landdirektør i Jemen, Tamer Kirolos.

– Regjeringen bestemte i høst å ikke gi nye lisenser for eksport til Saudi-Arabia, men de eksisterende lisensene er ikke fryst. Så det er sannsynlig at vi fremdeles selger militært utstyr til Saudi-Arabia, som bryter humanitærretten i Jemen. Dette må vi få en slutt på, sier konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Lisa Sivertsen.

Hun mener det er urovekkende at salg av militært materiell til autoritære regimer har økt mest i 2017.

– Vi er med på å styrke regimer som rammer sivile i konflikter eller undertrykker egen befolkning, sier hun.

Nariman El-Mofty / NTB scanpix

10.000 drepte

Skjør våpenhvile

Partene i krigen i Jemen møttes til den første nølende fredskontakten i Sverige i desember. Det er også lagt opp til samtaler om Jemens økonomi i Jordan.

Til tross for en våpenhvileavtale som trådte i kraft 18. desember, har det ifølge FN vært «fiendtligheter» ved frontlinjen ved Hodeida, som opprørerne kontrollerer.

Krigen har kostet 10.000 mennesker livet, og over 50.000 er såret. Samtidig er tre millioner mennesker drevet på flukt på grunn av konflikten som ble utløst da sjiamuslimske houthiopprørere tok kontroll over hovedstaden Sana for fire år siden.