Kvinne dømt for å ha lurt 17 menn

Kvinnens ektemann og sønn er i Trondenes tingrett dømt i samme sak, til fengsel i henholdsvis to år og 120 dager, melder Lofot-Tidende.

Kvinnen fant mennene blant annet i Facebook-grupper for single. Hun utga seg for å være en kontaktsøkende kvinne og ba om penger til utgifter for å komme på besøk til mennene. Hun fortalte at hun trengte penger til morens begravelse eller til å dekke sykdomsutgifter. Alle historiene skal ha vært oppspinn.

I en tilnærmet identisk sak ble det samme ekteparet dømt i Vesterålen tingrett i fjor høst for å ha lurt seks menn til å betale dem til sammen 670.000 kroner, skriver Nordlys.