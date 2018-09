«Tull», «oppspinn» og «uetisk» var ordene som førstestatsadvokat Lars-Erik Alfheim brukte da Jensens forsvarer, advokat John Christian Elden, brøt inn i eksaminasjon av Cappelen.

Under eksaminasjonen bruker Alfheim et hjelpedokument, en tidslinje, som er delt ut til aktørene i saken, dommerne og juryen, men som holdes hemmelig for offentligheten.

Elden reagerte på hvordan denne tidslinjen, som er basert på noen av bevisene i saken, brukes:

– Det er mange steder underveis der han som Cappelen sier «dette vet jeg ikke noe om». Så kommer aktor inn og sier «da er det kanskje sånn og sånn», og da er det på en måte «sånn og sånn», sa Elden.

– Nei, jeg gjør ikke det, svarte Alfheim.

– Det har vært ganske mye av det nå i det siste, sa Elden.

– Jeg er ikke enig.

– Ja, men da får du høre på deg selv fremover, så er du oppmerksom på det.

– Takk skal du ha, repliserte førstestatsadvokaten.

Mener aktor stiller spørsmål ut fra en fasit

Elden konkretiserte så kritikken til spørsmålet om et møte mellom Jensen og Cappelen:

– Det er gjennomgående at tidslinjen er som en fasit som han blir bedt å forklare seg om, i stedet for at han blir spurt om det, sa Elden.

Lagdommer Kristel Heyerdahl, som administrerer retten, tok da ordet og fikk bekreftet at aktoratet og forsvarerne er enige om at møtet faktisk fant sted.

– Poenget er at han fortelles som vitne «da var det sånn». Det spiller ingen rolle om møtet har funnet sted eller ikke funnet sted, det som er poenget er at skal han spørres om noe, må han spørres «hadde dere noe møte i denne sammenhengen?» og helst uten å se på den tidslinjen, forklarte Elden.

Dommeren gjør oppmerksom på at Jensens forsvarere ikke har hatt innsigelser mot at tidslinjen legges frem.

– I lys av det har jeg litt vanskelig for å skjønne innvendingen, sa Heyerdahl.

Alfheim: – Det er bare tull

Elden fortsatte så:

– I en eksaminasjonsrunde er poenget at han ikke skal sitte og lese opp en forklaring som tidligere er gitt, eller lese opp det som han tidligere har funnet opp, for å bruke min tese på det samme.

– Du kan ikke sitte og si sånn, utbrøt Alfheim.

– Jeg kan si det.

– Nei, det kan du ikke, det er bare tull.

– Det kan jeg, og jeg gjør det også. Hvis han ikke skal forklare seg på den måten, så må han få åpne spørsmål om det, selv om aktor har laget en form for fasit som han skal forholde seg til, sa Elden.

– Nei, det har jeg heller ikke gjort. Dette er oppspinn fra din side, Elden, sa Alfheim.

– Ja, nå begynner det å komme seg, svarte Elden.

– Dette finner jeg meg ikke i. Jeg synes det er en ganske uetisk måte å opptre fra advokat Eldens side, repliserte Alfheim.

– Hvis det er uetisk å be om at loven følges, så skal jeg fortsette å være uetisk, sa Elden.

– Da er vi ferdige med den biten

Dommeren gjentar at det er et hjelpedokument som har vært kjent for Jensens forsvarere lenge uten at det har vært innvendinger mot det.

– Da får vi bare notere at Cappelen ikke husker møtet, sa lagdommeren.

– Jeg gjentar at mitt poeng i dette er eksaminasjonsformen. Det er den jeg tar opp, jeg tar ikke opp om spørsmålet det har vært et møte eller ikke, sa Elden, og fortsatte:

– Poenget er at man ikke kan eksaminere ut fra at her er en fasit, «kan du ikke fortelle mer om det». Man må starte i andre enden, og hvis han svarer «jeg vet ikke om noe møte», så får man gå videre.

– Jeg eksaminerer ikke ut fra en fasit, så da er vi ferdig med den biten, avsluttet Alfheim.

Han fortsatte så eksaminasjonen av Gjermund Cappelen uten at dommer Heyerdahl ba ham endre spørsmålsstillingen.