Ektemann tiltalt for drap på Janne Jemtland

Det er statsadvokat Iris Storås ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter som har tatt ut tiltalen, skriver VG.

Ifølge tiltalen skjøt ektemannen Janne Jemtland i pannen med en pistol.

«Skuddskaden var dødelig og førte til umiddelbar bevisstløshet. Kort tid etter senket han hustruen ned i vann», heter det i tiltalen.

Janne Jemtland ble borte natt til 29. desember og meldt savnet dagen etter. I 15 dager ble hun vurdert som savnet frem til politiet fredag 12. januar gjennomførte kriminaltekniske undersøkelser på eiendommen og i huset hvor hun bodde sammen med ektemannen og de to barna deres.

Der fant politiet avgjørende spor som førte til at mannen ble siktet for drap. Dagen etter påviste han for politiet et sted i Glomma ved Eid bro i Våler hvor den døde kvinnen ble funnet.

Ifølge VG viser den endelige obduksjonsrapporten at Janne Jemtland trolig døde av drukning, men skuddskaden hun hadde blitt påført tidligere, var i seg selv også dødelig.

I forrige uke ble ektemannen varetektsfengslet frem til hovedforhandlingen som er forhåndsberammet 12. november i år, skriver VG. Han har vært fengslet siden januar. Tidligere har Jemtlands ektemann erkjent ikke skyld etter siktelsen om drap.

Det er satt av tre uker til rettssaken i Hedmarken tingrett.